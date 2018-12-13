Экономический подход специалистов промсферы может быть ценен в сельском хозяйстве - Шулейко

13 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экономический подход специалистов подразделений промышленной сферы может быть ценен в сельском хозяйстве. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко во время областного семинара-практикума для представителей резерва Гомельского облисполкома по теме "Основные направления и перспективы агропромышленного комплекса Жлобинского района", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в республике выстраиваются новые подходы, оптимизируется действующая система подбора кадрового ресурса. "На примере Гомельской области можно сказать, что есть выстроенная система, которую можно взять за основу и в то же время модернизировать. Подтягиваем к сельскому хозяйству руководителей структурных подразделений промышленной сферы. Со своим экономическим подходом они могут стать заместителями по экономике", - сказал Юрий Шулейко.

Он неоднократно подчеркивал значение человека, руководителя и его хозяйственного подхода в достижении результатов. Как пример помощник Президента по Гомельской области назвал хозяйства, которые в сложных агроклиматических условиях засушливого лета сумели получить неплохой урожай. "Даже в кризисной ситуации они смогли достичь показателей выше среднеобластных. И это заслуга людей - руководителей, технологов, специалистов", - подчеркнул он. Наглядный пример продемонстрировали в сельскохозяйственном производственном участке "Антоновка-Агро" филиала РПУП "Гомельоблгаз". Даже машинно-тракторный парк, мастерские находятся здесь в идеальном порядке.

На семинар-практикум прибыли 35 руководителей различной школы. Это специальная группа резерва Администрации Президента (региональный уровень), специальная группа резерва Гомельского облисполкома на замещение должностей заместителей председателей - начальников управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов, кандидаты в группу резерва на должности руководителей предприятий (организаций, учреждений), госорганов различного управленческого уровня региона. Всего в 2018 году в резерв кадров Гомельского облисполкома зачислено около 300 человек.

Перспективные руководители посетили филиал "Жлобинский хлебозавод ОАО "Гомельхлебпром", Жлобинский мясокомбинат.-0-