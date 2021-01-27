Экономический суд Брестской области прекратил дело о банкротстве ОАО "Мокраны"

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области завершил дело об экономической несостоятельности открытого акционерного общества "Мокраны" в Малоритском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Предприятие с 2018 года находилось в процедуре санации. До завершения срока процедуры должник и его конкурсные кредиторы заключили мировое соглашение, которое было представлено в суд на утверждение.

Управляющий предприятия отметил, что решение о заключении мирового соглашения приняли кредиторы, обладающие в совокупности 61,51% от общего количества голосов. Предметом мирового соглашения стала отсрочка и рассрочка погашения задолженности в соответствии с разработанными графиками. Поручителем по обязательствам должника выступило открытое акционерное общество "Красный Партизан".

Изучив представленные материалы, суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО "Мокраны".

Судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.-0-