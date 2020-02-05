Экономический суд Брестской области удовлетворил иск облисполкома к "АйПауэр"

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В экономическом суде Брестской области сегодня вынесли решение по иску Брестского облисполкома к ООО "АйПауэр", передает корреспондент БЕЛТА.

Компании принадлежит аккумуляторный завод, построенный в свободной экономической зоне "Брест" в районе аэропорта. Часть средств на реализацию проекта - Br5,7 млн - была выделена из областного инновационного фонда. Согласно условиям договора, завод должны были ввести в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. Однако он не прошел государственную экологическую экспертизу. Поскольку завод так и не заработал, облисполком потребовал вернуть деньги.

"Со стороны облисполкома было сделано все, чтобы проект реализовался: шли практически на любые уступки, предоставили массу льгот и преференций. Но, тем не менее, сегодня 2020 год, а про ввод завода в эксплуатацию речи не идет", - мотивировала исковое требование представитель облисполкома.

В свою очередь "АйПауэр" подал в суд встречный иск о признании договора с облисполкомом ничтожным. По мнению представителя компании, документ не имеет юридического значения, так как контроль за целевым использованием денег из инновационного фонда обеспечивали другие законодательные акты. Что касается сроков ввода объекта в эксплуатацию, то адвокат ссылалась на госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, в которую был включен проект. По ней завод должен был выйти на проектную мощность в 2021 году.

Рассмотрев материалы дела в открытом судебном заседании и исследовав все доказательства сторон, суд удовлетворил требования Брестского облисполкома и постановил взыскать в его пользу с ООО "АйПауэр" полученные из инновационного фонда средства. Также компания должна возместить в республиканский бюджет Br57,2 тыс. госпошлины. В удовлетворении встречного иска ООО отказано. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в 15-дневный срок.-0-