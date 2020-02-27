Экономический суд Гомельской области повышает правовую грамотность аграриев

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Гомельской области повышает правовую грамотность работников агросектора, сообщила на брифинге председатель суда Наталья Сарнавская, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители суда совместно с Гомельским облисполкомом проводят семинары. Программа составлена на конкретных примерах из судебной практики. "Все разъясняем на примере рассмотренных в нашем суде дел, многие из которых уже прошли ревизию в Верховном суде. Обращаем внимание, что очень много споров экономические суды разрешают во внесудебном порядке", - рассказала Наталья Сарнавская. Людям объясняют, как заключать, изменять и расторгать договоры, на какие условия нужно обращать внимание и к чему могут привести подписи под документами с заведомо кабальными условиями.

По словам Натальи Сарнавской, в последнее время увеличилось число заявлений о взыскании с сельхозпредприятий неустоек по различным договорам. Это приводило к серьезным финансовым последствиям и санкциям для аграриев. Были случаи, когда неустойки (пеня, проценты за пользование средствами) превышали суммы основного долга в 20 раз. Размеры коммерческого займа доходили до 120% в день. В каждом районе области, по словам председателя суда, в такую ситуацию попали не два и не три хозяйства.

Как пояснила Наталья Сарнавская, экономический суд может оказать законную помощь субъектам хозяйствования: предоставить отсрочку или рассрочку исполнения обязательств. У суда есть и право уменьшить сумму неустойки. Однако работают эти законные рычаги только при рассмотрении дела на судебном заседании.

В большинстве случаев непосильные для многих хозяйств суммы взыскивались в порядке приказного производства - сокращенной процедуры без судебного заседания. "При такой практике суд не дает оценку представленным документам, не анализирует, верно ли проведен расчет сумм долговых обязательств. Должника ставят в известность о поданном заявлении и предоставляют копию. Если в течение 20 рабочих дней нет ответа, автоматически выдается определение в судебном приказе. Одновременно оно является исполнительным листом для взыскания", - отметила председатель суда. По ее мнению, эти моменты агропредприятия не учитывали из-за недостаточно высокой правовой грамотности.

На актуальность темы представители суда обращают внимание и на заседаниях облисполкома. "Важно впредь исключить подобные случаи при заключении договоров, чтобы не усугубить финансовое положение как отдельно взятого субъекта хозяйствования, так и бюджета региона в целом", - подчеркнула Наталья Сарнавская. В 2019 году только с сельхозорганизаций в суде не взыскали Br9 млн ответственности, которую пытались предъявить истцы.-0-