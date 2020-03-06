Экономический суд продлил ликвидацию Оршанского райпо на 6 месяцев

6 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил на 6 месяцев процедуру ликвидации признанного банкротом Оршанского райпо и назначил судебное заседание на 28 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Николай Миронов.

Определение вынесено решением общего собрания кредиторов организации и мотивируется необходимостью проведения мероприятий, предусмотренных планом ликвидации. Это позволит увеличить общую сумму удовлетворенных требований кредиторов за счет более полной распродажи имущества.

За период ликвидационного производства погашена задолженность почти на Br455,3 тыс., что составляет 9,24% от суммы долгов, включенных в реестр требований кредиторов. Почти на 50% удалось погасить задолженность перед кредиторами третьей очереди, а также приступить к расчетам по долгам с кредиторами пятой очереди путем заключения договоров отступного и передачи недвижимости. Проведено 8 аукционов, на которых реализовано 14 объектов недвижимости и 8 единиц транспорта на общую сумму около Br402 тыс. Взыскана дебиторская задолженность и суммы недостач с виновных лиц в размере около Br39 тыс.

С учетом количества и состояния имущества должника не удалось завершить ликвидационные мероприятия. На очередные торги, назначенные на 10 марта, выставлены 39 капитальных строений суммарной начальной ценой более Br870 тыс. Среди них 23 магазина в Орше и сельских населенных пунктах, 3 объекта общественного питания, кондитерский цех и другие производственные строения. Кроме того, завершается оценка и изготовление технической документации на более чем 40 капитальных строений. Их предполагается выставить на аукцион во втором квартале 2020 года. Также требуется дополнительное время для завершения подготовки и сдачи документов постоянного хранения в государственный архив.

Решением экономического суда Витебской области в марте 2019 года Оршанское райпо признано банкротом, в отношении должника открыто ликвидационное производство. Организация специализировалась на оптовой и розничной торговле продуктами питания и промтоварами, оказании услуг общественного питания.-0-