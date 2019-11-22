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22 ноября 2019, 11:29

Экономический суд Витебской области прекратил санацию сельхозпредприятия "Устье" НАН Беларуси"

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области прекратил производство по делу об экономической несостоятельности РПУП "Устье" НАН Беларуси" Оршанского района, в отношении которого была открыта процедура санации. Предприятие будет проходить финансовое оздоровление во внесудебном порядке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Решение вынесено на основании указа №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций", поскольку Витебский облисполком включил сельхозпредприятие в перечень неплатежеспособных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению с использованием механизмов и инструментов, предусмотренных данным указом. В соответствии с п.4 указа №399 включение в такой перечень организаций, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве и начата процедура санации, влечет прекращение производства по делу по решению суда, пояснили в пресс-службе. Антикризисный управляющий должен обеспечить передачу дел и имущества должника в течение месяца после вступления решения в законную силу.

Процедура санации РПУП "Устье" НАН Беларуси" введена в мае 2017 года сроком на 30 месяцев. За этот период хозяйству удалось выйти на положительную динамику по основным направлениям деятельности. Как сообщил антикризисный управляющий Александр Гвоздев, по итогам сельхозсезона предприятие нарастило валовой сбор зерна на 25% по сравнению с 2018 годом при урожайности 50,1 ц/га (рост - почти 151%), собрало на 35% больше рапса, получив на круг 19,8 ц (141,2%). Заготовлено кормов на 30% больше, чем в 2018-м, при этом обеспеченность кормами составляет 43,1 ц кормовых единиц на условную голову. За 10 месяцев 2019 года темп роста объемов производства сельхозпродукции составил 117,8%. Коллектив "Устья" добился выхода на положительную динамику по среднесуточным привесам КРС (106,3%).

Что касается финансовых показателей, за январь - сентябрь 2019 года выручка на одного работника выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Уровень среднемесячной зарплаты превысил Br657 (роста почти 119%), при этом хозяйство рассчитывается с работниками без задержек и в полном объеме. Вместе с тем, во время санации не удалось за короткий период добиться улучшения финансовой ситуации на предприятии, которое продолжает работать в условиях дефицита финансовых ресурсов.

Для нормализации финансового положения одного из крупнейших в Оршанском районе хозяйств и сохранения коллектива, в котором трудятся около 230 специалистов, разработан бизнес-план по финансовому оздоровлению "Устья" на 2019-2027 годы, согласованный Витебским облисполкомом. Основные положения документа связаны со строительством роботизированного молочно-товарного комплекса на 1 тыс. дойных коров и инновационного комплекса для подготовки семян сельхозкультур объемом 10 тыс. т/год. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Это позволит предприятию в перспективе восстановить платежеспособность и выйти на безубыточную работу.-0-

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Теги
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