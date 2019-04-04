Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию Браславского райпо на 6 месяцев

4 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации Браславского районного потребительского общества на шесть месяцев до 1 октября 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Определение суда принято с учетом ходатайства антикризисного управляющего в производстве по делу о банкротстве, решения общего собрания кредиторов и мотивируется необходимостью реализации имущества должника для более полного удовлетворения требований кредиторов.

По информации ООО "ПравоВита", которое является антикризисным управляющим, с момента открытия ликвидационного производства удалось погасить задолженность райпо на сумму около Br400 тыс. вплоть до пятой очереди кредиторов по реестру требований. Кроме того, проделан значительный объем работы по оформлению правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, принадлежащих банкроту. Около 50 бывших магазинов уже выставлены на торги, еще примерно столько же будут распродаваться с аукционов в ближайшее время. При отсутствии спроса недвижимость будет предлагаться кредиторам в счет погашения задолженности.

По данным на начало апреля, остаются непогашенными долги перед 186 кредиторами на общую сумму почти Br6,8 млн. К моменту возбуждения производства по делу о банкротстве райпо задолжало примерно 500 кредиторам, часть из которых заявила требования уже после открытия ликвидационного производства.

Производство по делу об экономической несостоятельности Браславского райпо возбуждено в январе 2018 года по инициативе самого должника. В апреле 2018 года экономический суд Витебской области вынес решение о признании райпо банкротом и его ликвидации.-0-