Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию Оршанского райпо

7 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации Оршанского районного потребительского общества на 6 месяцев до февраля 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Оршанское райпо признано банкротом в марте 2019 года, в отношении должника открыто ликвидационное производство сроком на год, которое продлено до августа 2020 года. За этот период не удалось полностью выполнить мероприятия плана ликвидации, что обусловлено количеством и состоянием имущества райпо. В частности, на значительное число объектов недвижимости не были оформлены правоустанавливающие документы. С учетом этих обстоятельств и решения общего собрания кредиторов суд вынес определение о продлении ликвидации райпо.

По информации антикризисного управляющего Николая Миронова, за период ликвидационного производства погашена задолженность на сумму более Br751 тыс., что составляет 15,2% суммы долгов, включенных в реестр требований кредиторов (Br4,9 млн). В частности, удалось полностью рассчитаться по социальным обязательствам должника на сумму почти Br260 тыс., а также погасить на 62% задолженность перед кредиторами третьей очереди (обязательства по платежам в бюджет). Всего в ликвидационном производстве проведено 15 аукционов, на которых реализовано 24 объекта недвижимости и 8 единиц автотранспорта на общую сумму свыше Br715 тыс. Еще 9 объектов недвижимости, непроданных на шести повторных аукционах, готовятся для передачи в коммунальную собственность.

Для более полного удовлетворения требований кредиторов на торги 22 сентября выставлено все оставшееся имущество райпо, в том числе почти 50 объектов недвижимости. Потенциальным покупателям предлагается 9 магазинов общей площадью свыше 2,2 тыс. кв.м в сельских населенных пунктах района, а также имущество на территории бывшей базы райпо в Орше, которая разделена на 6 лотов. В их состав включены, в частности, конфетный, колбасный, кондитерский, швейный и столярный цеха, здания холодильника на 600 т и кулинарного комбината, складские сооружения, 2 столовые, бывшие административные здания.

По оценке Николая Миронова, реализация имущества позволит уже по итогам сентября полностью рассчитаться по обязательствам должника перед бюджетом (третья очередь кредиторов). Последние проведенные аукционы свидетельствуют о повышении интереса потенциальных инвесторов к имуществу райпо. Например, на торгах в августе 2020 года новых собственников обрели 8 объектов недвижимости, а это треть от общего количества недвижимости должника, проданного на аукционах за период его ликвидации.-0-