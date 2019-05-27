Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации Глубокского райпо на 6 месяцев

27 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации Глубокского райпо на шесть месяцев - до ноября 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Кроме того, определением суда ООО "Маммут Технолоджи" освобождено от исполнения обязанностей управляющего в связи с окончанием действия соответствующего аттестата. Новым антикризисным управляющим, третьим по счету в деле о банкротстве Глубокского райпо, назначено ООО "ПравоВита".

По словам его директора Николая Кротова, с момента возбуждения ликвидационного производства в ноябре 2018 года пока не удалось приступить к погашению задолженности райпо. В числе его кредиторов примерно 200 субъектов хозяйствования. Еще продолжается работа по выявлению и регистрации недвижимости, оценке земельных участков. Накануне судебного заседания по вопросу продления ликвидационной процедуры проведен первый результативный аукцион. Проданы 10 торговых объектов и здание рыбного цеха на общую сумму свыше Br1 млн. Всего за райпо числятся около 100 зданий и сооружений, при этом работа по оформлению недвижимости еще не завершена.

Приступить к погашению задолженности антикризисный управляющий рассчитывает в июне. В реестр требований кредиторов включены долги на общую сумму около Br9,8 млн, в том числе задолженность по зарплате (около Br15 тыс.). Стоимость имущества райпо оценивается примерно в Br5 млн.

Дело об экономической несостоятельности Глубокского райпо возбуждено в июне 2018 года. Процедура банкротства проведена в упрощенном порядке, так как собрание уполномоченных общества, которое является высшим органом управления, подало заявление о банкротстве ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. В ноябре 2018 года экономический суд вынес решение о ликвидации должника. По информации Витебского облпотребсоюза, торговое обслуживание жителей Глубокского района обеспечивает специально созданное для этого унитарное предприятие "АльянсКоопТорг" Докшицкого райпо.-0-