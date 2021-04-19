Экономический суд Витебской области возбудил дело о банкротстве Миорского льнозавода

19 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО "Миорский льнозавод" и открыл в отношении должника конкурсное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Инициатором обращения в экономический суд стал сам должник. Внеочередное собрание акционеров приняло решение о нецелесообразности досудебного оздоровления общества и его ликвидации. Об этом извещен трудовой коллектив, который избрал своего представителя для участия в суде по делу о банкротстве.

Основанием для обращения в суд стала убыточная работа льнозавода на протяжении длительного времени, в результате чего состояние неплатежеспособности приобрело устойчивый характер. Денежные поступления не позволяют вовремя исполнять финансовые обязательства. В отношении должника возбуждено более 250 исполнительных производств, а принимаемые меры по взысканию долгов делают невозможной деятельность предприятия. Заключение Департамента по санации и банкротству Министерства экономики подтверждает устойчивую неплатежеспособность льнозавода, долги которого на 24% превышают стоимость его активов.

Согласно заявлению организации сумма задолженности перед 92 кредиторами на конец марта 2021 года превысила Br6 млн, в том числе около Br1 млн по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Стоимость имущества оценивается почти в Br5 млн. В его состав входят объекты недвижимости на производственных площадках в Миорах и Браславе (это бывший Браславский льнозавод, который был присоединен в качестве филиала и ликвидирован в 2012 году), около 20 тракторов, более 10 льнокомбайнов, а также шлейф сельхозмеханизмов. Часть сооружений в Браславе выкуплена частными структурами, которые проявляют интерес и к соседним строениям. Кроме того, в активе предприятия около 760 т льнотресты, для ее переработки потребуется порядка 5 месяцев, еще подготовлены к продаже более 70 т льносемян, предназначенных для технических нужд.

По данным на начало апреля 2021 года на предприятии трудится 51 человек. Как сообщила заместитель председателя Миорского райисполкома Елена Шалонько, вопросы возможного трудоустройства работников льнозавода проработаны, содействие в поиске новых рабочих мест оказывает районная служба занятости. В частности, механизаторы уже трудоустраиваются на расположенных по соседству сельхозпредприятиях. Есть приглашения на работу от других организаций района, так что новыми рабочими местами будут обеспечены все специалисты льнозавода, подчеркнула Елена Шалонько.

Миорский льнозавод создан в 1956 году, в 1997-м предприятие преобразовано в ОАО. Райисполком владеет около 99,86% акций ОАО, которые были переданы из областной в районную коммунальную собственность в конце 2020 года. Основными видами деятельности завода являются выращивание растительных прядильных культур и их семян, первичная обработка льностресты и выработка льняного волокна.

Кроме того, в Витебской области ликвидируется ОАО "Витебскобллен" по решению внеочередного собрания акционеров, прошедшего в марте 2021 года. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ОАО, предприятие специализируется на оптовой торговле льноволокном. Среднесписочная численность работников организации составляет 17 человек. Около 92,5% акций общества находятся в собственности Витебской области. "Витебскобллен" неоднократно, в том числе в 2021 году, включался в перечень акционерных обществ. Акции, принадлежащие Витебской области, предлагаются для продажи на аукционах или по конкурсу потенциальным инвесторам. Согласно годовому отчету за 2020 год, объем выручки общества сократился более чем в 2 раза до Br806 тыс., а чистый убыток составил Br125 тыс.-0-