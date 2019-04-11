Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве Миорского райпо

11 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) Миорского районного потребительского общества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Чтобы проверить наличие оснований для открытия конкурсного производства и обеспечить сохранность имущества, суд установил в отношении должника защитный период на 3 месяца. Временным управляющим назначен индивидуальный предприниматель Николай Кротов. Заседание суда для решения вопроса об открытии в отношении должника конкурсного производства и подготовке дела к судебному разбирательству назначено на 27 июня 2019 года.

Собрание уполномоченных общества приняло решение о нецелесообразности досудебного оздоровления райпо и необходимости обращения в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности. По данным заявителя на 1 января 2019 года, его кредиторская задолженность превышает Br9 млн, в том числе более Br14 тыс. общество задолжало по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Стоимость имущества должника превышает Br9,4 млн, из которой почти 50% приходится на дебиторскую задолженность.

Миорское райпо зарегистрировано решением Витебского облисполкома от 20 октября 1999 года. Списочная численность работников на конец февраля 2019 года составляла 94 человека.-0-