Экономический суд завершил ликвидацию Полоцкого винодельческого завода

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес определение о завершении ликвидационного производства по делу о банкротстве КУПП "Полоцкий винодельческий завод", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Предприятие было признано банкротом в июне 2017 года с установлением срока ликвидации один год, который впоследствии продлевался три раза до 29 декабря 2019 года.

Согласно отчету антикризисного управляющего Вячеслава Ющенко, за период ликвидации за счет имущества должника удовлетворены требования кредиторов на сумму около Br127 тыс., а также уплачено внеочередных платежей в размере Br17,7 млн, в том числе налогов в бюджет почти Br8,6 млн.

В ходе ликвидации предприятие занималось переработкой оставшихся виноматериалов и произвело 436 тыс. дал винодельческой продукции, деньги от реализации которой также направлены на расчеты по долгам производителя. Кроме того, принимались меры по реализации имущества должника. Так, имущественный комплекс винодельческого завода 7 раз выставлялся на аукционы, которые объявлены несостоявшимися из-за отсутствия участников. Кредиторы отказались принять имущество в счет погашения своих требований. Впоследствии по решению Витебского облисполкома производственный комплекс предприятия передан в коммунальную собственность Полоцкого района, остальное имущество взято на баланс КУП "ЖКХ города Полоцка".

Требования кредиторов на сумму почти Br9,7 млн признаны погашенными в связи с их неудовлетворением за счет имущества должника, из которой почти 91% приходится на требования ИМНС по Полоцкому району и ОАО "БПС-Сбербанк". Также признается погашенной задолженность по налогам почти на Br304 тыс., которая относится к внеочередным платежам. КУПП "Полоцкий винодельческий завод" образовано в 1929 году и специализировалось на производстве плодово-ягодных вин.-0-