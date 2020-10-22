Экономическое развитие регионов и реформу местного самоуправления обсудили эксперты в Полоцке

22 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете эксперты сегодня обсудили вопросы экономического развития регионов, реализацию бизнес-инициатив и перераспределение трудовых ресурсов в экономике, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече были затронуты вопросы экономического развития районов и городов. Эксперты заострили внимание на стимулировании деловой инициативы у населения. Нужно со школьной скамьи обучать детей финансовой грамотности, умению свои задумки реализовывать в различных формах, в том числе в виде бизнес-проектов.

Заместитель директора по воспитательной работе Полоцкой государственной гимназии №1 имени Ф.Скорины Вероника Скопьюк отметила важность развития учебных бизнес-компаний. Пока около 80% таких объединений находятся в Минске и районе. В Витебской области их четыре: две в Витебске, по одной - в Браславе и Новополоцке. По словам педагога, школьникам важно, чтобы их идеи реализовывались на практике и имели конкретную отдачу, осязаемый эффект. "Нужно также сотрудничать с центрами предпринимательства, чтобы к школьникам приходили бизнесмены и рассказывали о своих как успешных проектах, так и провалах. Чтобы ребята реально оценивали свои возможности и знали о рисках при создании собственного дела", - сказала Вероника Скопьюк.

Вероника Скопьюк

Эксперты заострили внимание, что отсутствие необходимой инфраструктуры тормозит развитие инициативы граждан. Не у каждого человека есть и финансовая подушка, а банки не всегда готовы давать деньги на создание бизнеса. По мнению участников встречи, раскрепощение деловой инициативы и развитие креативности способствует формированию конкурентной среды, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни.

Председатель Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич обратил внимание на бюрократизм в проведении закупок и тендеров. Он также считает важным дать больше полномочий властям на местах, например, в формировании и расходовании бюджета. "Поэтому правильна позиция высшего руководства страны, что нужно дать больше самостоятельности регионам. Раздел Конституции "Местное управление и самоуправление" нужно существенно переработать, варианты изменений должны обсуждаться на Всебелорусском народном собрании", - добавил Олег Буевич.

Олег Буевич

В Полоцком государственном университете сегодня прошла диалоговая площадка на экономическую тему. В обсуждении вопросов приняли участие около 20 человек - преподаватели, педагоги, юристы, представители местной власти, руководители организаций Новополоцка и Полоцка. Основные предложения будут аккумулированы и отправлены в областную комиссию, которая собирает идеи на Всебелорусское национальное собрание.-0-

Фото Александра Хитрова