Экономика, технологии, АПК: Гомельская область и Республика Тыва намерены развивать сотрудничество

Владислав Ховалыг и Иван Крупко во время подписания Протокола о намерениях сотрудничества

23 января, Октябрьский /Корр. БЕЛТА/. Протокол о намерениях сотрудничества подписан сегодня между Республикой Тыва (Россия) и Гомельским облисполкомом. Подписи под документом поставили глава российского региона Владислав Ховалыг и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению дружественных отношений, которые основаны на принципах равенства, взаимного уважения и заинтересованности в сотрудничестве, и выразили желание развивать взаимовыгодные связи.

Документом определено, что долгосрочного сотрудничество будет строиться в сферах экономики, торговли, науки, технологий, культуры, туризма, спорта, здравоохранения, а также в других видах деятельности.

Во время проведения переговоров

Партнеры намерены обмениваться информацией о наиболее значимых культурных событиях и мероприятиях международного характера, проводимых в Гомельской области и Республике Тыва, о промышленных и сельскохозяйственных организациях, о перспективных инвестиционных проектах и других аспектах.

Иван Крупко отметил, что Россия для Гомельской области, как и в целом для Беларуси, является стратегическим партнером. "Мы развиваем разные направления (сотрудничества. - Прим. БЕЛТА)", - подчеркнул губернатор. По его мнению, точки соприкосновения позволит найти и подписанный сегодня документ. Например, возможно развитие сотрудничества по обеспечению техникой "Гомсельмаша", поставкам различной продукции.

Еще одно из перспективных направлений партнерства - развитие высоких технологий, в том числе в животноводстве. "Сегодня на предприятии "Агрокомплект", которое находится в Гомельской области, идет проектирование молочного оборудования, молочно-товарных ферм с разным объемом производства молока и разной мощности - от 200 до1200 голов с разными типами доения. Технологии разрабатываются у нас, в Беларуси", - обратил внимание председатель облисполкома. Предприятие может сопровождать от момента проектирования до запуска фермы.

Владислав Ховалыг подчеркнул, что Тыва - регион аграрный: "Соответственно, один из приоритетов - развитие сельского хозяйства. Оно представлено личными подсобными хозяйствами - 80%". В республике намерены развивать сельскохозяйственное производство, а для этого нужно строить МТФ, с переработкой, кормозаготовкой и др.

На встрече стороны обсудили возможности реализации проектов в сфере АПК, а также обучения и прохождения практики представителей российского региона в Беларуси.

Иван Крупко выразил уверенность, что подписание документа позволит получить двум регионам дополнительный импульс развития.

Также сегодня делегация Тывы и руководство Гомельской области возложили цветы и венки к братской могиле уроженца Тывы - Героя Советского Союза Михаила Бухтуева и к месту, где в 1944 году экипаж Дмитрия Комарова и Михаила Бухтуева совершил танковый таран немецкого бронепоезда.-0-

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг

Фото Сергея Холодилина