Экономика, транспортная инфраструктура, жилье и спорт - Сивак рассказал о развитии Минска

Минску как столице всегда уделяется большое внимание руководства страны. И это неудивительно. Количество жителей города неуклонно растет, столица является деловым и культурным центром. К тому же через несколько месяцев стартуют II Европейские игры - соревнований такого масштаба в Беларуси еще не было. И здесь Минску придется пройти сложное испытание - провести международные соревнования на самом высоком уровне. О том, как соблюсти баланс - остаться крупным промышленным городом с развитой транспортной инфраструктурой и стать более комфортным для жителей, повысить туристическую привлекательность, сделать удобным общественный транспорт, избавив город от заторов, корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак.

- Анатолий Александрович, какие для вас, как мэра города, направления развития Минска являются ключевыми? Как будет развиваться столица в ближайшие годы?

- На первом месте стоит экономика. Зачастую мы в своих планах сужаем значимость развития промышленного потенциала города. На этот счет есть различные мнения, некоторые из них даже сводятся к тому, что город должен выполнять только функцию столицы. На мой взгляд, это неправильно. В Минске существуют промышленные зоны и их нужно использовать более эффективно.

Второй момент исходит из экономики - это развитие социальной сферы. Она должна быть эффективной и достаточной. Эффективной в плане затрат, достаточной в части исчезновения очередей, неудовлетворенности граждан по отдельным услугам. Отдельно хочу выделить жилищный вопрос. К сожалению, процесс реформирования жилищной сферы затянулся, он сложный, болезненный, но затрагивает каждого. Принята Директива №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", появилась жесткая конкретика. Главное, что все основные моменты в работе жилищно-коммунального хозяйства этот документ снял, ввел это направление в плановое русло и обозначил дальнейшие шаги.

Что касается городского хозяйства, то нам надо очень серьезно работать, чтобы привести в порядок территорию города. Есть исследования, суть которых заключается в том, что наиболее эффективная экономика складывается, когда площадь города меньше. В связи с тем, что протяженность улиц, сетей, водопроводов, теплотрасс меньше, - снижаются затраты коммунального хозяйства на эксплуатацию. Уменьшаются время и затраты на перемещения людей и товаров из точки А в точку Б. Таким образом появляется эффект не только для бюджета города, но и для граждан и организаций. Исходя из этого нужно понимать, что потребности резко расширять границы Минска сейчас нет. Нужно максимально использовать всю имеющуюся территорию города.

- Известно, что объемы жилищного строительства в Минске будут ежегодно сокращаться. Решить вопрос с обеспечением жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий намечено в том числе за счет интенсивного развития городов-спутников. Какие будут использованы механизмы для того, чтобы заинтересовывать минчан переезжать в города-спутники?

- Было бы правильно относиться к городам-спутникам не только как к реализации потребности Минска решить жилищные вопросы. Эти территории могут развиваться опережающими темпами, поскольку имеют выгодное расположение. Это удобно для жизни - близко к природе и рядом со столицей, которая обладает большими возможностями. Власти будут использовать различные механизмы, чтобы заинтересовать минчан к строительству жилья в городах-спутниках. Один из существенных стимулирующих факторов - стоимость жилья. В частности, сейчас проводится эксперимент по возведению в Смолевичах дома с господдержкой для нуждающихся очередников из Минска. Планы строительства жилья в городах-спутниках будут корректироваться с учетом этого эксперимента.

Однако существует ряд моментов, которые необходимо решить. В частности, урегулировать вопрос: кто должен отвечать за развитие этих населенных пунктов - Минск или Минская область. Это нужно для того, чтобы понимать механизм финансирования и участие в данном процессе Минска. Достигнуто понимание, что это все-таки область, поэтому местные власти как хозяева должны формировать политику, как будет развиваться населенный пункт. И в этом году мы реально к этому процессу приступаем.

Следующий вопрос. Чтобы привлечь минчан к переезду в города-спутники, нужно не просто построить микрорайон. Должен быть предоставлен весь спектр услуг и возможностей в комплексе. И было бы неправильно в новых микрорайонах создавать максимальные удобства, не думая о развитии населенного пункта в целом и не создавая комфортные условия для всех жителей города. Это такая выгода, которая может сработать. Сейчас из городов-спутников можно доехать до Минска практически за то же время, что и из микрорайонов. А если добираться до города и на пересадочном узле по принципу "сухие ноги" перемещаться дальше по городу, не выходя на открытое пространство, - разве это плохо? К тому же территория городов-спутников получит преимущества - будут направлены дополнительные средства на создание инфраструктуры и транспорт. Есть мнения, что нужно переносить промышленность в эти населенные пункты. Но люди, которые там живут, и так в большинстве случаев работают в столице. Поэтому главная задача - организовать хорошую транспортную связь и достойные условия для жизни.

- Уже через несколько месяцев Минск примет знаковое спортивное событие - II Европейские игры. Как готовится город встретить спортсменов и болельщиков? По каким основным направлениям ведется работа? Как в целом планируется привлекать туристов в столицу?

- У нас очень много работы. Есть недостатки в содержании инфраструктуры, зданий. Ослаблен, по моему мнению, в той или иной мере контроль за собственниками. Мы его ужесточаем. Начинаем рабочие объезды, подключается санитарно-эпидемиологическая служба, комитет архитектуры и строительства. В ближайшее время приступим к работам на дорожно-уличной сети: надо успеть не только обновить асфальт, но и нанести разметку. Все элементы городского хозяйства должны быть приведены в нормальное эксплуатационное состояние. Не только на основных магистралях, но и во всех микрорайонах. Задачи стоят по всем направлениям.

В части гостиничного хозяйства заданий по строительству новых объектов мы не ставили. Это бизнес. Гостиницы должны быть загружены на протяжении всего года, а не только двух недель. Сейчас Минск соответствует всем параметрам - работают 52 гостиницы на 10,5 тыс. мест. Есть также хостелы. Студенческие общежития на время Европейских игр будут приспособлены для размещения спортсменов. Что касается транспорта, то поставки новой техники идут с прошлого года. Будут закуплены электробусы, междугородные и городские автобусы, легковые автомобили. Контракты еще не закрыты полностью.

Город готов принять большое количество людей, но говорить о том, что мы уже готовы к Европейским играм, было бы неправильно. Правильно - когда все билеты будут проданы, трибуны заполнены и все будет функционировать как часы. Мы готовимся к празднику, событию, которое у нас не проходило ранее. Поэтому успокаиваться нельзя.

Что касается туристической привлекательности Минска, то она будет достигаться в первую очередь за счет подобных событий. Однако ставка не только на спорт, но и на крупные международные мероприятия по всем направлениям, например, культурные. Наша цель - стать интересными не только для иностранцев, но и для граждан нашей страны. Поэтому работа по проведению международных выставок, дней разных стран в центре города будет продолжена. Яркий пример тому - выставка работ Сальвадора Дали, которая открылась в Минске.

- Встречаются мнения, что в Минске нужно отказаться от строительства метро в пользу скоростного трамвая. Как вы на это смотрите? Охарактеризуйте, пожалуйста, в целом стратегию развития общественного транспорта в столице.

- Проект скоростного трамвая был утвержден генпланом Минска, последняя редакция которого прошла в 2016 году. Предполагается, что трамвай будет перевозить пассажиров из микрорайона Сухарево в район улицы Кальварийской (рядом со станцией метро "Молодежная" и остановкой городской электрички Минск-Северный). Зарезервирована территория под прокладку трамвайных путей через улицы Пономаренко, Харьковская. Такой трамвай мог бы стать альтернативой метро, поскольку согласно проекту имеет возможность двигаться с короткими интервалами и большой скоростью, чтобы перевозить как можно больше пассажиров. К тому же строительство скоростного трамвая обойдется дешевле, чем прокладка новых линий метро.

Однако хочу отметить, что зачастую мы привыкли сначала строить, а потом спрашивать, почему нет эффекта. Поэтому сегодня нельзя сказать, что проект будет реализован стопроцентно. Идет обсуждение и готовится серьезный бизнес-план. Он должен показать все аспекты: и цену, и себестоимость перевозки. Мы будем сравнивать все моменты проекта с такими видами транспорта, как метро и автобус. И если все согласования, экспертизы покажут выгоду проекта, то тогда мы сможем претендовать на кредитные ресурсы. А если эффекта не получится, то и проекта не будет.

Кстати, в генплане указано, что конечной остановкой трамвая станет станция Минск-Пассажирский. На мой взгляд, не надо сводить все к этой станции, а делать систему транспортно-пересадочных узлов. Как я уже говорил, развитие сети таких узлов в Минске должно соответствовать принципу "сухие ноги". В первую очередь транспортно-пересадочными узлами должны стать станции метрополитена с взаимосвязанными объектами общественного назначения. Здесь планируется строить парковочные места, чтобы жители и гости столицы могли оставлять личные автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Предполагается конструктивно объединить все элементы в единое пространство, создающее комфортные условия передвижения. Эта система добавит эффективность всему транспортному комплексу столицы. У нас есть карта, где обозначены все такие узлы. В первую очередь это, конечно, станция Минск-Пассажирский, затем - станция метро "Молодежная" - остановка Минск-Северный, улица Кижеватова - станция метро "Слуцкий гостинец" и др. Кстати, мы ожидаем, что в этой связи станция Минск-Северный может стать альтернативой станции Минск-Пассажирский.

Кроме того, в Минске получит дальнейшее развитие проект городских электричек. Нужно решить вопрос, чтобы электричка проходила транзитом через станцию Минск-Пассажирский, которая не должна быть конечной остановкой. Для этого планируется внести изменения в работу станции, внедрить некоторые технические решения.

Что касается метро, то планы по строительству новых станций сохраняются и корректироваться пока не будут.

- Недавно в СМИ появилась информация, что водители троллейбусов ряда парков жалуются на условия работы - отсутствие премий за работу в час пик, проблемы с техническим состоянием транспорта. "Минсктранс" провел проверку. Коллективное письмо водителей изучает Минтруда и органы прокуратуры. Обоснованы ли претензии водителей, как будет решаться данная ситуация? И как в дальнейшем будет обновляться пассажирский транспорт?

- Эта ситуация находится на контроле в горисполкоме. В настоящее время вопрос детально изучается, факты, изложенные в обращениях водителей, проверяются. В случае их подтверждения руководству "Минсктранса" будет дана соответствующая оценка.

Если говорить в целом об обновлении подвижного состава, то мы рассчитываем придерживаться 10-летнего срока эксплуатации любого транспортного средства. Такие цифры у нас были несколько лет назад. И мы намерены этот норматив выдерживать по отношению к любому городскому виду транспорта.

Несмотря на развитие различных видов транспорта в городе, неразумно сегодня говорить и планировать демонтаж троллейбусных линий. Те линии, которые не требуют больших вложений, демонтироваться не будут. В Минске будет функционировать троллейбус как экологичный вид транспорта. Там, где ход троллейбуса необходимо продлить, но нелогично вкладываться в столбы, подвески, будут появляться троллейбусы с автономным ходом. Этот вопрос мы обсуждали во время встречи с руководством МАЗа.

- Один из наиболее острых вопросов, особенно в жилых микрорайонах, да и в центре города в рабочее время, - это отсутствие достаточного количества парковочных мест. При строительстве жилья этот вопрос зачастую не учитывается. Может ли горисполком ужесточить требования к компаниям-застройщикам, обязав их строить подземные или наземные парковки при возведении новых микрорайонов? И как планируется решать проблемы в существующих районах?

- Количество парковочных мест регламентируется нормативными документами, которые утверждаются Министерством архитектуры и строительства. Насколько мне известно, несколько лет назад изменились нормы в пользу организации большего количества парковочных мест. И сегодня даже идут конфликты с застройщиками, которые не хотят выполнять эти нормативы. Буквально недавно рассматривали жалобу: компания запроектировала дом, а мы не даем добро на строительство, потому что не выдерживается эта норма. Мы должны соблюдать действующее законодательство.

- А если говорить о существующих микрорайонах, где дома построены по старым нормам? Есть ли планы по урегулированию ситуации, например, строительству крытых паркингов или дополнительных стоянок?

- А за чей счет строить? Что выбрать - парковку или детский сад, например? Мы бы приветствовали, если бы люди собирались и строили паркинги и потом их эксплуатировали. Но если говорить о бюджете, то надо соблюсти баланс, эффективно расходовать средства. Пока как коммерческий объект это не работает. Поэтому сказать, что эту проблему будем решать, не могу, она останется. И, на мой взгляд, мы переоцениваем наши автомобили, пытаемся украсть территорию отдыха, детских площадок у дома для организации парковки.

- Раньше озвучивался ряд инициатив, направленных на ограничение автомобильного движения в центральной части города. В их числе - введение платы за въезд в центр, выделение отдельных полос для общественного транспорта, платный проезд грузовиков по МКАД, создание платных парковок. Какие сейчас предложения рассматриваются?

- Что касается легковых частных автомобилей, то каких-то временных (по времени, дням недели) инициатив пока нет и лично проявлять их не буду. Не вижу острой необходимости. В отношении грузовых автомобилей разумные инициативы будут. Все будет реализовано через дорожные знаки. У нас сегодня много проблем с движением из-за ДТП, ремонтно-строительных работ, в результате чего возникают заторы, где вместе с личными авто стоит и общественный транспорт. Нам в первую очередь надо навести порядок в этом направлении. Безусловно, машин со временем будет больше, вопросы будут возникать. Мы сделаем упор на развитие общественного транспорта, чтобы он стал удобным для пассажиров. Это должно снять часть проблем, а потом будем думать об ограничениях.

- Несмотря на то, что в городе сделано немало для удобства жителей, во многих микрорайонах не хватает мест для досуга, спортивных площадок, бассейнов. Какие планы в этом направлении есть у Минска? Будут ли построены новые площадки для определенных видов спорта, например, игровых?

- Мы недавно обсуждали этот вопрос и планируем развивать школьные стадионы, которые должны получить направленность спортивных центров в микрорайоне. Правда, не со свободным доступом: обязательно должны быть ограждения, чтобы эти современные площадки с искусственным покрытием использовались только по назначению. В этом году намечено построить пять таких стадионов. Площадки пока не определены. Это свежее решение и мы сейчас обсуждаем, как стадионы должны выглядеть. Но могу с уверенностью сказать, что этот проект получит дальнейшее развитие. Имеющиеся стадионы также должны быть реконструированы под более широкое применение. В планах есть и строительство бассейнов. Например, в конце текущего года запланирован ввод в эксплуатацию бассейна по улице Селицкого.

По моему мнению, отдельно строить арены для определенных видов спорта сейчас - неэффективное решение. Большинство соревнований можно организовывать на существующих аренах и в универсальных залах. В Минске достаточно площадок для проведения соревнований и тренировок по любым видам спорта. Другое дело, что далеко не все соревнования, например, по игровым видам спорта проводятся на больших площадках. Возможно, федерациям стоит занимать более активную позицию в этих вопросах. Ведь те же соревнования по волейболу в спорткомплексе "Уручье" собирают полные залы.

Сейчас в городе приступают к подготовке территорий под строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Первый объект разместится в районе улицы Ванеева, второй - в районе улицы Кальварийской. Оба проекта будут реализованы в рамках международной технико-экономической помощи между Китаем и Беларусью.

- Расскажите о реализации значимых инвестиционных проектов в Минске. Каковы планы по освоению площадки Червенского рынка? Когда планируется начать строительство нового здания Национального исторического музея по проспекту Победителей?

- Говоря о реализации любого инвестпроекта, нужно понимать: начиная строить объект, надо просчитывать экономические риски. Мы имеем ряд примеров, когда инвесторы не заканчивают свои проекты, теряют объекты, судятся. Потом говорят, что у нас плохой инвестклимат. А как поступать иначе, ведь если не забрать площадки, то объект в таком состоянии будет стоять годами, пока не развалится. Это разумная степень давления на застройщиков, чтобы они реализовывали проекты в срок. Например, продекларировали по Червенскому рынку и ничего не сделали. По процедуре надо предлагать участок другому инвестору. А он уже думает, если другие отказались, посчитали, что не сработает в этом месте торговля, нет жилого массива в шаговой доступности, и начинает сомневаться. Так площадка и застревает. А градостроительная документация говорит, что здесь должна быть торговля. Надо менять документацию, а на что? Вот и получается, что мы имеем потенциальную инвестиционную площадку, которая простаивает. Одна из наших задач - работать с инвесторами, поэтому мы заинтересованы, чтобы все проекты были реализованы качественно и в срок.

Что касается городской инвестпрограммы и поскольку средства бюджета ограничены, самым правильным решением является расстановка приоритетов. Кстати, в инвестиционную программу 2019 года включены 15 учреждений дошкольного и 9 учреждений общего среднего образования, из них в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию пяти детских садов и двух средних школ.

Елена СОЛОНЕНКО,

БЕЛТА.-0-