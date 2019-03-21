Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 марта 2019, Чт
+3°C
Переменная облачность EUR 2.3894
USD 2.1057
RUB 3.2756
Главное
Высокие технологии и интернет вещей - Лукашенко обозначил вектор развития ИКТ в Беларуси
Президент
Беларусь и Stadler планируют реализовать еще не один совместный проект - Турчин
Экономика
Нацбанк: тренд на постепенное снижение процентных ставок будет сохраняться
Экономика
Больше кодов – больше шансов! 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла пенсионерка из Витебска
Общество
Как воплотить мечту: в "Маяке Минска" жилая и коммерческая недвижимость - с беспроцентной рассрочкой от застройщика до пяти лет!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Поезд сбил насмерть мужчину в Зельве
09:44 Происшествия
Три спектакля покажут в первый день театрального форума "М.@rt. контакт"
09:41 Культура
Новая Зеландия вводит запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки
09:37 В мире
Улицы Теслы, Белградская, Банцеровская и сквер Евфросинии Полоцкой появятся в Минске
09:27 Регионы
В Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле храма
09:05 В мире
Экономика, транспортная инфраструктура, жилье и спорт - Сивак рассказал о развитии Минска
08:59 Регионы
Число безвозмездных доноров в Брестской области за год выросло на 6%
08:55 Регионы
Сделать флюорографию и проконсультироваться с фтизиатром гомельчане смогут 22 марта
08:47 Регионы
Сивак: решение о скоростном трамвае в Минске будет принято после разработки бизнес-плана
08:39 Регионы
Российские ученые разрабатывают андроида-водолаза для работы в опасных условиях
08:37 Технологии
Большим концертом отметит Полоцкая детская школа искусств свой юбилей
08:34 Регионы
Крупный клад монет XVI-XVII веков экспонируется в музее Белорусского Полесья
08:25 Культура
Мингорисполком держит на контроле ситуацию с жалобами водителей "Минсктранса"
08:18 Регионы
В Слуцке при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина
08:09 Происшествия
Футболисты Беларуси стартуют в квалификации Евро-2020 матчем с голландцами
07:59 Спорт
В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год
07:49 Экономика
Ограничений движения легковых автомобилей в центре Минска вводить не планируется - Сивак
07:44 Регионы
В Верхнедвинском районе спасли провалившегося под лед пенсионера
07:37 Происшествия
В Лиде горел цех по производству стеклопластиковых изделий
07:25 Происшествия
Пять новых школьных стадионов планируется построить в 2019 году в Минске
07:24 Регионы
Все новости
Темы
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Посевная кампания Посевная кампания
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Экономика, транспортная инфраструктура, жилье и спорт - Сивак рассказал о развитии Минска

Регионы 21.03.2019 | 08:59
Фото из архива
Фото из архива

Минску как столице всегда уделяется большое внимание руководства страны. И это неудивительно. Количество жителей города неуклонно растет, столица является деловым и культурным центром. К тому же через несколько месяцев стартуют II Европейские игры - соревнований такого масштаба в Беларуси еще не было. И здесь Минску придется пройти сложное испытание - провести международные соревнования на самом высоком уровне. О том, как соблюсти баланс - остаться крупным промышленным городом с развитой транспортной инфраструктурой и стать более комфортным для жителей, повысить туристическую привлекательность, сделать удобным общественный транспорт, избавив город от заторов, корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Минского городского исполнительного комитета Анатолий Сивак.

- Анатолий Александрович, какие для вас, как мэра города, направления развития Минска являются ключевыми? Как будет развиваться столица в ближайшие годы?

- На первом месте стоит экономика. Зачастую мы в своих планах сужаем значимость развития промышленного потенциала города. На этот счет есть различные мнения, некоторые из них даже сводятся к тому, что город должен выполнять только функцию столицы. На мой взгляд, это неправильно. В Минске существуют промышленные зоны и их нужно использовать более эффективно.

Второй момент исходит из экономики - это развитие социальной сферы. Она должна быть эффективной и достаточной. Эффективной в плане затрат, достаточной в части исчезновения очередей, неудовлетворенности граждан по отдельным услугам. Отдельно хочу выделить жилищный вопрос. К сожалению, процесс реформирования жилищной сферы затянулся, он сложный, болезненный, но затрагивает каждого. Принята Директива №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", появилась жесткая конкретика. Главное, что все основные моменты в работе жилищно-коммунального хозяйства этот документ снял, ввел это направление в плановое русло и обозначил дальнейшие шаги.

Что касается городского хозяйства, то нам надо очень серьезно работать, чтобы привести в порядок территорию города. Есть исследования, суть которых заключается в том, что наиболее эффективная экономика складывается, когда площадь города меньше. В связи с тем, что протяженность улиц, сетей, водопроводов, теплотрасс меньше, - снижаются затраты коммунального хозяйства на эксплуатацию. Уменьшаются время и затраты на перемещения людей и товаров из точки А в точку Б. Таким образом появляется эффект не только для бюджета города, но и для граждан и организаций. Исходя из этого нужно понимать, что потребности резко расширять границы Минска сейчас нет. Нужно максимально использовать всю имеющуюся территорию города.

- Известно, что объемы жилищного строительства в Минске будут ежегодно сокращаться. Решить вопрос с обеспечением жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий намечено в том числе за счет интенсивного развития городов-спутников. Какие будут использованы механизмы для того, чтобы заинтересовывать минчан переезжать в города-спутники?

- Было бы правильно относиться к городам-спутникам не только как к реализации потребности Минска решить жилищные вопросы. Эти территории могут развиваться опережающими темпами, поскольку имеют выгодное расположение. Это удобно для жизни - близко к природе и рядом со столицей, которая обладает большими возможностями. Власти будут использовать различные механизмы, чтобы заинтересовать минчан к строительству жилья в городах-спутниках. Один из существенных стимулирующих факторов - стоимость жилья. В частности, сейчас проводится эксперимент по возведению в Смолевичах дома с господдержкой для нуждающихся очередников из Минска. Планы строительства жилья в городах-спутниках будут корректироваться с учетом этого эксперимента.

Однако существует ряд моментов, которые необходимо решить. В частности, урегулировать вопрос: кто должен отвечать за развитие этих населенных пунктов - Минск или Минская область. Это нужно для того, чтобы понимать механизм финансирования и участие в данном процессе Минска. Достигнуто понимание, что это все-таки область, поэтому местные власти как хозяева должны формировать политику, как будет развиваться населенный пункт. И в этом году мы реально к этому процессу приступаем.

Следующий вопрос. Чтобы привлечь минчан к переезду в города-спутники, нужно не просто построить микрорайон. Должен быть предоставлен весь спектр услуг и возможностей в комплексе. И было бы неправильно в новых микрорайонах создавать максимальные удобства, не думая о развитии населенного пункта в целом и не создавая комфортные условия для всех жителей города. Это такая выгода, которая может сработать. Сейчас из городов-спутников можно доехать до Минска практически за то же время, что и из микрорайонов. А если добираться до города и на пересадочном узле по принципу "сухие ноги" перемещаться дальше по городу, не выходя на открытое пространство, - разве это плохо? К тому же территория городов-спутников получит преимущества - будут направлены дополнительные средства на создание инфраструктуры и транспорт. Есть мнения, что нужно переносить промышленность в эти населенные пункты. Но люди, которые там живут, и так в большинстве случаев работают в столице. Поэтому главная задача - организовать хорошую транспортную связь и достойные условия для жизни.

- Уже через несколько месяцев Минск примет знаковое спортивное событие - II Европейские игры. Как готовится город встретить спортсменов и болельщиков? По каким основным направлениям ведется работа? Как в целом планируется привлекать туристов в столицу?

- У нас очень много работы. Есть недостатки в содержании инфраструктуры, зданий. Ослаблен, по моему мнению, в той или иной мере контроль за собственниками. Мы его ужесточаем. Начинаем рабочие объезды, подключается санитарно-эпидемиологическая служба, комитет архитектуры и строительства. В ближайшее время приступим к работам на дорожно-уличной сети: надо успеть не только обновить асфальт, но и нанести разметку. Все элементы городского хозяйства должны быть приведены в нормальное эксплуатационное состояние. Не только на основных магистралях, но и во всех микрорайонах. Задачи стоят по всем направлениям.

В части гостиничного хозяйства заданий по строительству новых объектов мы не ставили. Это бизнес. Гостиницы должны быть загружены на протяжении всего года, а не только двух недель. Сейчас Минск соответствует всем параметрам - работают 52 гостиницы на 10,5 тыс. мест. Есть также хостелы. Студенческие общежития на время Европейских игр будут приспособлены для размещения спортсменов. Что касается транспорта, то поставки новой техники идут с прошлого года. Будут закуплены электробусы, междугородные и городские автобусы, легковые автомобили. Контракты еще не закрыты полностью.

Город готов принять большое количество людей, но говорить о том, что мы уже готовы к Европейским играм, было бы неправильно. Правильно - когда все билеты будут проданы, трибуны заполнены и все будет функционировать как часы. Мы готовимся к празднику, событию, которое у нас не проходило ранее. Поэтому успокаиваться нельзя.

Что касается туристической привлекательности Минска, то она будет достигаться в первую очередь за счет подобных событий. Однако ставка не только на спорт, но и на крупные международные мероприятия по всем направлениям, например, культурные. Наша цель - стать интересными не только для иностранцев, но и для граждан нашей страны. Поэтому работа по проведению международных выставок, дней разных стран в центре города будет продолжена. Яркий пример тому - выставка работ Сальвадора Дали, которая открылась в Минске.

- Встречаются мнения, что в Минске нужно отказаться от строительства метро в пользу скоростного трамвая. Как вы на это смотрите? Охарактеризуйте, пожалуйста, в целом стратегию развития общественного транспорта в столице.

- Проект скоростного трамвая был утвержден генпланом Минска, последняя редакция которого прошла в 2016 году. Предполагается, что трамвай будет перевозить пассажиров из микрорайона Сухарево в район улицы Кальварийской (рядом со станцией метро "Молодежная" и остановкой городской электрички Минск-Северный). Зарезервирована территория под прокладку трамвайных путей через улицы Пономаренко, Харьковская. Такой трамвай мог бы стать альтернативой метро, поскольку согласно проекту имеет возможность двигаться с короткими интервалами и большой скоростью, чтобы перевозить как можно больше пассажиров. К тому же строительство скоростного трамвая обойдется дешевле, чем прокладка новых линий метро.

Однако хочу отметить, что зачастую мы привыкли сначала строить, а потом спрашивать, почему нет эффекта. Поэтому сегодня нельзя сказать, что проект будет реализован стопроцентно. Идет обсуждение и готовится серьезный бизнес-план. Он должен показать все аспекты: и цену, и себестоимость перевозки. Мы будем сравнивать все моменты проекта с такими видами транспорта, как метро и автобус. И если все согласования, экспертизы покажут выгоду проекта, то тогда мы сможем претендовать на кредитные ресурсы. А если эффекта не получится, то и проекта не будет.

Кстати, в генплане указано, что конечной остановкой трамвая станет станция Минск-Пассажирский. На мой взгляд, не надо сводить все к этой станции, а делать систему транспортно-пересадочных узлов. Как я уже говорил, развитие сети таких узлов в Минске должно соответствовать принципу "сухие ноги". В первую очередь транспортно-пересадочными узлами должны стать станции метрополитена с взаимосвязанными объектами общественного назначения. Здесь планируется строить парковочные места, чтобы жители и гости столицы могли оставлять личные автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Предполагается конструктивно объединить все элементы в единое пространство, создающее комфортные условия передвижения. Эта система добавит эффективность всему транспортному комплексу столицы. У нас есть карта, где обозначены все такие узлы. В первую очередь это, конечно, станция Минск-Пассажирский, затем - станция метро "Молодежная" - остановка Минск-Северный, улица Кижеватова - станция метро "Слуцкий гостинец" и др. Кстати, мы ожидаем, что в этой связи станция Минск-Северный может стать альтернативой станции Минск-Пассажирский.

Кроме того, в Минске получит дальнейшее развитие проект городских электричек. Нужно решить вопрос, чтобы электричка проходила транзитом через станцию Минск-Пассажирский, которая не должна быть конечной остановкой. Для этого планируется внести изменения в работу станции, внедрить некоторые технические решения.

Что касается метро, то планы по строительству новых станций сохраняются и корректироваться пока не будут.

- Недавно в СМИ появилась информация, что водители троллейбусов ряда парков жалуются на условия работы - отсутствие премий за работу в час пик, проблемы с техническим состоянием транспорта. "Минсктранс" провел проверку. Коллективное письмо водителей изучает Минтруда и органы прокуратуры. Обоснованы ли претензии водителей, как будет решаться данная ситуация? И как в дальнейшем будет обновляться пассажирский транспорт?

- Эта ситуация находится на контроле в горисполкоме. В настоящее время вопрос детально изучается, факты, изложенные в обращениях водителей, проверяются. В случае их подтверждения руководству "Минсктранса" будет дана соответствующая оценка.

Если говорить в целом об обновлении подвижного состава, то мы рассчитываем придерживаться 10-летнего срока эксплуатации любого транспортного средства. Такие цифры у нас были несколько лет назад. И мы намерены этот норматив выдерживать по отношению к любому городскому виду транспорта.

Несмотря на развитие различных видов транспорта в городе, неразумно сегодня говорить и планировать демонтаж троллейбусных линий. Те линии, которые не требуют больших вложений, демонтироваться не будут. В Минске будет функционировать троллейбус как экологичный вид транспорта. Там, где ход троллейбуса необходимо продлить, но нелогично вкладываться в столбы, подвески, будут появляться троллейбусы с автономным ходом. Этот вопрос мы обсуждали во время встречи с руководством МАЗа.

- Один из наиболее острых вопросов, особенно в жилых микрорайонах, да и в центре города в рабочее время, - это отсутствие достаточного количества парковочных мест. При строительстве жилья этот вопрос зачастую не учитывается. Может ли горисполком ужесточить требования к компаниям-застройщикам, обязав их строить подземные или наземные парковки при возведении новых микрорайонов? И как планируется решать проблемы в существующих районах?

- Количество парковочных мест регламентируется нормативными документами, которые утверждаются Министерством архитектуры и строительства. Насколько мне известно, несколько лет назад изменились нормы в пользу организации большего количества парковочных мест. И сегодня даже идут конфликты с застройщиками, которые не хотят выполнять эти нормативы. Буквально недавно рассматривали жалобу: компания запроектировала дом, а мы не даем добро на строительство, потому что не выдерживается эта норма. Мы должны соблюдать действующее законодательство.

- А если говорить о существующих микрорайонах, где дома построены по старым нормам? Есть ли планы по урегулированию ситуации, например, строительству крытых паркингов или дополнительных стоянок?

- А за чей счет строить? Что выбрать - парковку или детский сад, например? Мы бы приветствовали, если бы люди собирались и строили паркинги и потом их эксплуатировали. Но если говорить о бюджете, то надо соблюсти баланс, эффективно расходовать средства. Пока как коммерческий объект это не работает. Поэтому сказать, что эту проблему будем решать, не могу, она останется. И, на мой взгляд, мы переоцениваем наши автомобили, пытаемся украсть территорию отдыха, детских площадок у дома для организации парковки.

- Раньше озвучивался ряд инициатив, направленных на ограничение автомобильного движения в центральной части города. В их числе - введение платы за въезд в центр, выделение отдельных полос для общественного транспорта, платный проезд грузовиков по МКАД, создание платных парковок. Какие сейчас предложения рассматриваются?

- Что касается легковых частных автомобилей, то каких-то временных (по времени, дням недели) инициатив пока нет и лично проявлять их не буду. Не вижу острой необходимости. В отношении грузовых автомобилей разумные инициативы будут. Все будет реализовано через дорожные знаки. У нас сегодня много проблем с движением из-за ДТП, ремонтно-строительных работ, в результате чего возникают заторы, где вместе с личными авто стоит и общественный транспорт. Нам в первую очередь надо навести порядок в этом направлении. Безусловно, машин со временем будет больше, вопросы будут возникать. Мы сделаем упор на развитие общественного транспорта, чтобы он стал удобным для пассажиров. Это должно снять часть проблем, а потом будем думать об ограничениях.

- Несмотря на то, что в городе сделано немало для удобства жителей, во многих микрорайонах не хватает мест для досуга, спортивных площадок, бассейнов. Какие планы в этом направлении есть у Минска? Будут ли построены новые площадки для определенных видов спорта, например, игровых?

- Мы недавно обсуждали этот вопрос и планируем развивать школьные стадионы, которые должны получить направленность спортивных центров в микрорайоне. Правда, не со свободным доступом: обязательно должны быть ограждения, чтобы эти современные площадки с искусственным покрытием использовались только по назначению. В этом году намечено построить пять таких стадионов. Площадки пока не определены. Это свежее решение и мы сейчас обсуждаем, как стадионы должны выглядеть. Но могу с уверенностью сказать, что этот проект получит дальнейшее развитие. Имеющиеся стадионы также должны быть реконструированы под более широкое применение. В планах есть и строительство бассейнов. Например, в конце текущего года запланирован ввод в эксплуатацию бассейна по улице Селицкого.

По моему мнению, отдельно строить арены для определенных видов спорта сейчас - неэффективное решение. Большинство соревнований можно организовывать на существующих аренах и в универсальных залах. В Минске достаточно площадок для проведения соревнований и тренировок по любым видам спорта. Другое дело, что далеко не все соревнования, например, по игровым видам спорта проводятся на больших площадках. Возможно, федерациям стоит занимать более активную позицию в этих вопросах. Ведь те же соревнования по волейболу в спорткомплексе "Уручье" собирают полные залы.

Сейчас в городе приступают к подготовке территорий под строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Первый объект разместится в районе улицы Ванеева, второй - в районе улицы Кальварийской. Оба проекта будут реализованы в рамках международной технико-экономической помощи между Китаем и Беларусью.

- Расскажите о реализации значимых инвестиционных проектов в Минске. Каковы планы по освоению площадки Червенского рынка? Когда планируется начать строительство нового здания Национального исторического музея по проспекту Победителей?

- Говоря о реализации любого инвестпроекта, нужно понимать: начиная строить объект, надо просчитывать экономические риски. Мы имеем ряд примеров, когда инвесторы не заканчивают свои проекты, теряют объекты, судятся. Потом говорят, что у нас плохой инвестклимат. А как поступать иначе, ведь если не забрать площадки, то объект в таком состоянии будет стоять годами, пока не развалится. Это разумная степень давления на застройщиков, чтобы они реализовывали проекты в срок. Например, продекларировали по Червенскому рынку и ничего не сделали. По процедуре надо предлагать участок другому инвестору. А он уже думает, если другие отказались, посчитали, что не сработает в этом месте торговля, нет жилого массива в шаговой доступности, и начинает сомневаться. Так площадка и застревает. А градостроительная документация говорит, что здесь должна быть торговля. Надо менять документацию, а на что? Вот и получается, что мы имеем потенциальную инвестиционную площадку, которая простаивает. Одна из наших задач - работать с инвесторами, поэтому мы заинтересованы, чтобы все проекты были реализованы качественно и в срок.

Что касается городской инвестпрограммы и поскольку средства бюджета ограничены, самым правильным решением является расстановка приоритетов. Кстати, в инвестиционную программу 2019 года включены 15 учреждений дошкольного и 9 учреждений общего среднего образования, из них в текущем году ожидается ввод в эксплуатацию пяти детских садов и двух средних школ.

Елена СОЛОНЕНКО,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Минск
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Партизанская летопись: Тыл - фронту. Фонд обороны
Картина дня: Нацбанк об инфляции и процентных ставках, новый поезд метро и пандус для чемпионки
Директор НАДА рассказал об особенностях антидопингового контроля на II Европейских играх
В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год
В ФСЗН пояснили, от чего зависит размер пенсий и какие изменения внесены в систему учета граждан
Stadler и Минский метрополитен презентовали поезд для столичной подземки
Мингорисполком держит на контроле ситуацию с жалобами водителей "Минсктранса"
Проблемы ИП в связи с ограничениями наличной иностранной валюты в расчетах будут решены
Онлайн-конференция по работе с нарушениями антимонопольного законодательства пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
В Беларуси определены порядок и размеры возмещения расходов при служебных командировках
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3894 BYN 2.39 BYN 2.4 BYN
USD
2.1057 BYN 2.096 BYN 2.105 BYN
RUB
3.2756 BYN 3.275 BYN 3.29 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Stadler и Минский метрополитен презентовали поезд для столичной подземки
Все видео

Фотоновости

Экспозиция к 75-летию освобождения Озаричских лагерей смерти открылась в Музее истории ВОВ
Все фото

Инфографика

Правила заготовки березового сока Сок можно собирать после начала сокодвижения.
Вся инфографика
Президент
Кезбан Нилвана Дарама и Александр Лукашенко Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию
Лукашенко поздравил Президента Ирана с Наврузом
Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Казахстана
Политика
Фото МИД Беларусь и КНР обсудили предстоящую встречу лидеров двух стран во время форума "Один пояс, один путь"
Постсовет ОДКБ согласовал план действий по реализации контртеррористической стратегии ООН
Инициатива Беларуси "Хельсинки-2" призвана повысить доверие между странами - Воронецкий
Экономика
Фото из архива В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год
Онлайн-конференция по работе с нарушениями антимонопольного законодательства пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Развитие логистической системы Беларуси обсудили в Минтрансе
Происшествия
Фото из архива В Слуцке при пожаре в девятиэтажке погиб мужчина
Поезд сбил насмерть мужчину в Зельве
В Верхнедвинском районе спасли провалившегося под лед пенсионера
Общество
Исламабад. Фото из архива Выставка фоторабот БЕЛТА представлена в Национальной галерее Пакистана
Картина дня: Нацбанк об инфляции и процентных ставках, новый поезд метро и пандус для чемпионки
РЕПОРТАЖ: "Посольство Одессы" в Минске, или Когда еда объединяет
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography Виктория Азаренко в трех сетах переиграла Доминику Цибулкову и вышла в 1/32 финала турнира в Майами
Футболисты Беларуси стартуют в квалификации Евро-2020 матчем с голландцами
Директор НАДА рассказал об особенностях антидопингового контроля на II Европейских играх
Технологии
Фото Севастопольского государственного университета Российские ученые разрабатывают андроида-водолаза для работы в опасных условиях
Google выпустил первый дудл на основе искусственного интеллекта
Apple выпустила наушники AirPods нового поколения
Культура
Искусство с ароматом кофе. На минских АЗС пройдет нестандартная выставка картин белорусских художников
Три спектакля покажут в первый день театрального форума "М.@rt. контакт"
Крупный клад монет XVI-XVII веков экспонируется в музее Белорусского Полесья
В мире
Скриншот из видео НТВ В Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле храма
Новая Зеландия вводит запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки
Во Франции летчика истребителя выбросило из самолета при взлете
Калейдоскоп
Фото из архива Названы самые дорогие и дешевые города мира
Житель Великобритании выиграл в лотерею джекпот и решил бросить работу
Шнуров объявил о прощальном туре "Ленинграда"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
500 тысяч километров судьбы
Место за штурвалом никому не уступлю!
Хоть поверьте, хоть проверьте...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия