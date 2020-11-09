Экономика, вакцинация, благоустройство, заявки в ЖКХ - Кухарев расставил акценты в работе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжить работу по вакцинации минчан, а также по благоустройству столицы и после осеннего месячника, обеспечить основные экономические показатели - такие поручения дал сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Мэр отметил, что при реализации программы вакцинации Минский городской центр гигиены и эпидемиологии особое внимание должен уделить учащимся и студентам. В настоящее время привиты 733,8 тыс. минчан, или 39,7%. Ежегодно к 1 декабря необходимо вакцинировать не менее 40% населения. По словам специалистов, у тех, кто прививался в прошлом сезоне и позже заразился коронавирусом, болезнь протекает в более легкой форме.

Обращаясь к главам администраций районов, глава города потребовал безусловного выполнения прогнозных показателей социально-экономического развития города. "Экономика - это благосостояние людей. Мы должны сохранить рабочие места, зарплату, развитие города", - подчеркнул Владимир Кухарев.

Пока позволяет погода, нужно максимально использовать время для наведения порядка в столице, несмотря на то, что традиционный осенний месячник уже завершен. Кроме того, самое время позаботиться о наличии и своевременном использовании противогололедных материалов как на пешеходных дорожках во дворах и зеленых зонах, так и на проезжей части, напомнил глава Мингорисполкома.

На совещании были затронуты темы капремонта жилфонда, строительства квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий, своевременной выплаты заработной платы, контроля за уровнем цен в торговых объектах столицы, отопительного сезона. "Заявки горожан по вопросам отопления должны закрываться в день их поступления. Качество предоставляемых услуг в сфере ЖКХ - главная задача и персональная ответственность глав администраций районов", - заключил Владимир Кухарев.-0-