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24 декабря 2020, 13:27

Экономика Витебской области в этом году сработала эффективно - Шерстнев

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Несмотря на непростой год, экономика Витебской области сработала эффективно, показатели за прошедшую пятилетку выросли. Об этом сказал на сессии областного Совета депутатов 28-го созыва председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава области рассказал об итогах пятилетки и планах экономического развития на 2021-2025 годы. "Этот год был непростой. Процессы, происходящие в мире, отразились и на работе народно-хозяйственного комплекса республики, а также на нашей с вами жизни. Однако в Витебской области сохранена стабильная социально-политическая обстановка. За январь - октябрь область сработала с ростом прибыли в 1,5 раза. Чистая прибыль составила Br1 млрд. Уровень рентабельности продаж в среднем по области составил 6,6% (4,4% - в 2019 году)", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Средняя зарплата по региону за январь - октябрь превысила Br1 тыс. В завершающем пятилетку году доходы населения выросли и составили 107% к показателю 2015 года.

В некоторых сферах экономики наблюдалось снижение показателей. Индекс промышленного производства за январь - ноябрь составил 97,2% к уровню прошлого года. Такая ситуация была вызвана низким объемом переработки нефти, снижением полезного отпуска электроэнергии, падением объемов производства обуви из-за падения покупательского спроса и закрытия границ некоторых государств. Удельный вес предприятий данных отраслей в промышленном производстве области составляет 60%.

Касательно работы социальной сферы, Николай Шерстнев отметил, что основные показатели выполнены.

/Будет дополнено/.-0-

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