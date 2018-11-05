Экообразование дошкольников обсудят 8-9 ноября на семинаре в Минске

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар для специалистов дошкольного образования по программе "Зеленые школы" пройдет в Минске 8-9 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью проекта "Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне" ("Экомониторинг") Мария Винчевская.

Специалисты дошкольного образования со всей страны соберутся на базе Академии последипломного образования, чтобы оценить результаты реализации экологической программы "Зеленые школы" в Беларуси, обменяться опытом и наработками. Программа является важным компонентом проекта "Экомониторинг", финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Мы ожидаем до 70 участников и множество интересных тем, поскольку в дошкольном образовании зеленое направление имеет свои особенности. Кроме основных тенденций развития экологического образования в дошкольных учреждениях, мы обсудим технологические аспекты реализации проекта, методы и формы работы с детьми и родителями, взаимодействие вузов и детских садов в этих вопросах", - пояснила Мария Винчевская.

Работа в группах будет проходить на базе яслей-сада №137 Минска и Республиканского центра экологии и краеведения.

Проект "Экомониторинг" направлен на эффективное и инклюзивное управление окружающей средой на местном уровне, мониторинг экологических рисков, обмен соответствующей информацией, в частности, в области атмосферного воздуха. Европейский союз выделяет 3,5 млн евро на его финансирование.-0-