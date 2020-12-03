Экопосуда, роботизация ферм и онлайн-учитель - гомельчане поучаствовали в проекте "100 идей для Беларуси"

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" собрал около 30 молодежных проектов, сообщила БЕЛТА второй секретарь горкома БРСМ Валерия Милованова.

Отборочные туры прошли в каждом районе Гомеля. Выбранные на городской этап проекты объединили в две секции. В одной представлены социальные и медицинские идеи, в другой - технологические.

По словам Валерии Миловановой, этот год выдался очень щедрым на креативные идеи, предложено много интересных проектов. К примеру, вторичное использование абсорбирующего слоя подгузников. Разработчик предлагает помещать их в почву, поскольку он провел исследование и сделал вывод о положительном эффекте для роста растений. Много технических проектов: тренажер сварки, автоматическая регулировка системы отопления, "электрическая одежда". "Это и уже знакомые нам системы умного дома. Сейчас принято решение по их схемам сделать макет для учащихся и школьников и использовать в образовательном процессе. Чтобы уже в школе ребята могли разобраться в технической составляющей сложных систем", - отметила она.

Некоторые идеи - в паре шагов от полноценной реализации. Анастасия Невдашенко, выпускница Гомельского государственного художественного колледжа, представила обучающий развлекательный проект "Словаход". Это дипломный проект девушки. Сейчас она работает дизайнером, занимается компьютерной графикой. "Хотелось сделать что-то интересное и актуальное для нашей страны и людей. Обратила внимание на тему популяризации родного языка. Подумала, что я могу для этого сделать. Сама люблю играть в компьютерные игры и решила совместить два этих элемента. Так и родился этот проект. Это мобильное предложение поможет детям в игровой форме изучать белорусский язык. Увлекательно и просто, с прохождением уровней, как в настоящей компьютерной игре. Но несмотря на то, что он детский, будет интересен и взрослым", - рассказала Анастасия Невдашенко.

Девушка призналась, что брат помогал собрать программную часть. Всю графическую составляющую продумывала сама - от интерфейса и внешнего вида героев. "Это не просто картинки или эскизы, а рабочий макет. Я художник, но для игры еще нужен аниматор, который бы заставил героев двигаться, добавил эффекты, нужен и звук. Хотелось бы доделать, добавить фишки по программной части", - поделилась конкурсантка.

11-классница средней школы №44 Гомеля Виктория Сидоренко вместе со своим куратором Ольгой Себик предложила создать экопосуду из растительного сырья, в частности из рогоза, плодоножек клубники, ростков картофеля, тростника и луковой шелухи. Такую посуду, по словам разработчиков технологии, можно делать круглый год, так как в ход идут как зеленые растения, так и сухостой. Пока техника предполагает ручную работу, но не исключено, что ее удастся автоматизировать.

Заинтересовал жюри и проект Eco Technics, направленный на автоматизацию и роботизацию деревень. Он представляет собой систему дистанционного управления фермерским хозяйством с заданным автономным режимом под конкретные растения. Один из плюсов идеи - аккумулирование солнечной энергии и сбор дождевой воды.

В каждой секции - по три эксперта, в том числе есть и победители республиканского конкурса прошлых лет. Они будут определять жизнеспособность проектов и их дальнейший путь. Впервые в жюри - заместитель генерального директора по кадрам, идеологической и социальной работе Гомельского ДСК Анжелина Сыромятникова. "Прекрасно, когда молодежь реализуется в творчестве и реальных делах, знает, как приложить свои знания и умения в созидательном ключе", - отметила она.

По словам Валерии Миловановой, никаких ограничений по количеству проектов, которые представят город на областном этапе, нет. "Но это, без сомнений, будут лучшие из лучших", - резюмировала она. Основное требование - чтобы идеи уже были проработаны на начальном уровне.

В каждой секции определят по три победителя, которых в дополнение к путевке на областной этап наградят фитнес-браслетами.

Республиканский молодежный проект "100 идей для Беларуси" направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок. Из года в год в нем участвуют учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые.-0-