Экопробежку проведут 7 ноября в Логойске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация приключенческих гонок проводит 7 ноября тестовую экопробежку по лесам Логойска и его окрестностям, сообщили БЕЛТА организаторы.

Старт будет дан на бывшей биатлонной трассе в Логойске около ул. Тенистая. Участникам предлагают в комфортном для них темпе преодолеть трейл-трассу и принести пользу окружающей среде. Мероприятие будет состоять из двух этапов: на первом активисты осмотрят трассу и протестируют ее, после этого они отправятся на уборку дистанции. Всех обеспечат пакетами для мусора и перчатками.

Присоединиться к экопробежке может любой желающий в удобное время. Полный круг полезной для природы прогулки составит 10,5 км и займет примерно 2,5 часа. Трейл-трасса в Логойске - одна из лучших в Беларуси - на круге длиной в 10 км, набор высоты более 500 м. Дистанцию можно будет пройти или пробежать, пообщаться с другими экоактивистами и любителями бега, а также подготовиться к завершающим сезон любительского бега соревнованиям. Ведь их маршрут пройдет по трассе, которая уже 10 ноября примет международные любительские соревнования по бегу. Ожидается, что их участниками станут более 500 человек.

Зарегистрироваться на сами соревнования можно будет в день старта перед гонкой.

Мероприятие пройдет при поддержке Логойского райисполкома. А организаторами экопробежки выступает спортивно-массовое учреждение "Федерация Приключенческих Гонок" - белорусская организация, которая на профессиональном уровне занимается проведением приключенческих гонок с 2002 года. -0-