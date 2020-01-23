Экорынок откроется под Минском в конце года

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экорынок, который строится на выезде из Минска возле деревни Валерьяново, начнет работать в конце года. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ .

Экорынок откроется в четырехэтажном здании. Торговая площадка будет просторной - более 4 тыс. кв.м.

Упор сделают на экологически чистую продукцию. Свои товары представят многие сельхозпроизводители: от фермерских хозяйств до крупных аграрных предприятий. Приобрести можно будет молочные, мясные продукты, овощи и фрукты.

Планируется обустроить парковки, создать развлекательные площадки для детей. Откроется лаборатория, которая будет сертифицировать продукцию.

По словам первого заместителя генерального директора предприятия "Агрокомбинат "Ждановичи" Виктора Ковхуто, покупателям предложат эксклюзивные товары. "Белорусская продукция известна своим высоким качеством не только в стране, но и далеко за ее пределами. Наша задача - продумать ассортимент, который мы будем предлагать покупателю. Это будут или новинки, или эксклюзивная продукция. Хотим пригласить энтузиастов, которые смогут удивить своими кулинарными способностями", - заключил он.-0-