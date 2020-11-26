Экскурсии с астрономом, концерты и ярмарки - в Могилеве подготовили программу к зимним праздникам

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экскурсии с астрономом, тематические концерты и ярмарки запланированы в новогодней и рождественской праздничной программе Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в горисполкоме.

Откроет череду мероприятий торжественное зажжение огней на главной елке города, которое пройдет 11 декабря на площади Ленина. 16 декабря могилевчан и гостей города приглашают на новогодний концерт "От сердца к сердцу" заслуженного коллектива городской капеллы при участии людей с ограниченными возможностями. Выступление пройдет в городском Центре культуры и досуга.

Библиотеки города тоже готовятся к праздникам. В библиотеке-филиале №9 имени Я.Купалы четыре дня будет открыта резиденция Деда Мороза. Встретиться со сказочным героем можно будет 19, 20, 26 и 27 декабря. В центральной городской библиотеке имени К.Маркса 23 декабря состоится тематическая новогодняя вечеринка. В этот же день запланировано футбольно-сказочное шоу, которое подготовит ФК "Днепр". Необычное представление пройдет в футбольном манеже на улице Якубовского. 22-24 декабря в Могилеве состоится открытое первенство по плаванию "Новогодние старты - 2020".

"Во время праздников в городе будут работать тематические выставки и ярмарки. Торговля развернется на площадке у диагностического центра с 5 декабря и будет работать до 7 января. Кроме этого, в городском Выставочном зале с 23 декабря по 10 января пройдет выставка-ярмарка, где будут представлены изделия ремесленников, мастеров народного творчества, учащихся и учителей детских школ искусств", - рассказали в Могилевском горисполкоме.

На спортивно-развлекательный праздник на открытом воздухе "Зимние забавы" приглашают всех желающих 25 декабря в парк Подниколье. Днем состоится концерт Могилевских городских оркестров на площадке у диагностического центра. Завершит череду выступлений в этот день "Торжественная месса" Бетховена в исполнении заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. Послушать классику можно будет в городском Центре культуры и досуга.

На 26 декабря в парке Подниколье планируется сказочно-игровая программа. А вечером на площади Звезд экскурсию проведет астроном. Поучаствовать в "Звездных экскурсиях" можно будет и 30 декабря.

Ночью 1 января жителей и гостей города приглашают на большой праздник на площадке у диагностического центра. Новогодние ночные развлекательные программы запланированы на улицах Криулина и Автозаводской, на Пушкинском проспекте.

Отдых для всей семьи с элементами квеста организуют 2 января на площадке у диагностического центра. В этот же день развлекательная программа на открытом воздухе пройдет и в парке Подниколье. Праздничная атмосфера будет царить и в учреждения образования города. Так, 5 января у средней школы №13 пройдет тематический концерт, посвященный Святкам. На следующий день спортивно-игровой праздник развернется на открытой площадке яслей-сада-средней школы №44.

Днем 7 января для могилевчан и гостей города покажут музыкально-развлекательное выступление по улице Профсоюзной, 21. В этот же день всех желающих приглашают на большое рождественское гуляние в парк Подниколье.

Продолжатся праздничные мероприятия 14 января. Днем можно будет посетить тематический концерт по улице Тишки Гартного, 22. Вечером жителей и гостей города приглашают на рождественский концерт заслуженного коллектива Могилевской городской капеллы. Выступление будет в городском Центре культуры и досуга.

Как отметили в горисполкоме, в программе праздничных мероприятий возможны изменения.-0-