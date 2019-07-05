Экскурсию на теплоходе устроят многодетным семьям в день Петра и Февронии в Гомеле

5 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Увлекательное мини-путешествие по реке, дворцу и старинному парку в честь Дня святых Петра и Февронии - покровителей семьи, любви и верности - проведет городской центр социального обслуживания семьи и детей совместно с Гомельской епархией Белорусской православной церкви 8 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На праздник приглашают многодетные, опекунские и неполные семьи. Для них запланирована интересная развлекательная программа на свежем воздухе. При поддержке Белорусского речного пароходства будет организовано благотворительное катание на теплоходе "Брест" по реке Сож. Юным гомельчанам и их родителям вручат пригласительные на посещение дворца Румянцевых и Паскевичей и билеты на аттракционы гомельского парка. Место встречи - на набережной Сожа в районе Киевского спуска в 12.30.

Всех желающих окунуться в теплую дружескую и семейную атмосферу ждут и 7 июля в 11.30 на территории Свято-Петро-Павловского собора. Как рассказали в информационном отделе Гомельской епархии, здесь также запланирована праздничная программа в честь Дня святых Петра и Февронии. Гомельчан и гостей города ожидает экскурсия по собору и краткая история о житии святых Петра и Февронии Муромских. Будут работать игровые и спортивные площадки. С маленькими гостями позанимаются аниматоры, создать яркий образ поможет мастер аквагрима. Тем, кто постарше, предложат поучаствовать в мастер-классах, пройти квесты и ответить на вопросы викторины о семейных ценностях. Самых активных участников ждут тематические призы и подарки.-0-