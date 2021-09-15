Экспедиция "Сожский рубеж" стала одной из лучших в истории клуба "Виккру"

15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/ Поисковая экспедиция "Сожский рубеж - 2021" стала одной из лучших за время существования историко-патриотического поискового клуба "Виккру". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель клуба и историк Николай Борисенко.

"Поисковая экспедиция в этом году проходила в Славгородском, Чериковском и Чаусском районах по местам боев 25-го мехкорпуса и других частей Красной армии в годы Великой Отечественной войны с 7 по 15 сентября. В поисковых работах приняли участие порядка 50 человек - работающая молодежь, студенты и школьники из Могилева, Черикова, Чаус, Славгорода, Быхова и других населенных пунктов вместе с представителями 52-го отдельного спецбатальона Министерства обороны, - рассказал Николай Борисенко. - Мы подняли останки 41 бойца и командира Красной армии, 13 личных медальонов, номерную медаль "За боевые заслуги" и фрагменты документов у 5 бойцов - их направили на экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Эта экспедиция - одна из лучших в истории нашего клуба. Мы еще никогда не поднимали такое количество медальонов и личных документов во время поисковых вахт. Ведь можно поднять из земли останки 100-200 солдат, но если не установить их имена, работа до конца не была выполнена".

По словам руководителя историко-патриотического клуба, кроме документов и медальонов поисковики обнаружили подписанные вещи. Среди них - солдатская ложка, на которой нацарапана фамилия Шапкин и котелок с нанесенной фамилией Шестаков. Также нашли обломок расчески, на которой сохранились личные данные солдата, но фамилии среди них нет.

"Успехи поисковых экспедиций всегда зависят от того, как ребята провели разведку. В этот раз все получилось очень результативно благодаря поисковой группе "Днепровский рубеж" Павла Кончикова. Ребята провели огромную работу до экспедиции, всю экспедицию от начала до конца стояли лагерем и каждый день работали в поле. Хочется отметить поисковую группу "Авангард" - Илью Триханова и Антона Прокопнева. Илья обнаружил номерную медаль, установил личность бойца, нашел и связался с его родственниками - сейчас уже прорабатывается вопрос, как передать останки бойца семье в Оренбургскую область", - рассказал Николай Борисенко.

В один из дней поисковики "Виккру" отправились в Шкловский район. Здесь ребята проводили работы на предполагаемом месте геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "На место указал дедушка 1936 года рождения - по его воспоминаниям немецко-фашистские захватчики здесь расстреливали мирных жителей. Работы проводились вместе с прокуратурой Шкловского района. Вместе мы смогли найти новые данные, воспоминания свидетелей тех событий", - отметил Николай Борисенко.

Активными участниками поисковой экспедиции в этот раз стали школьники и работающая молодежь. "У ребят поисковая работа неизменно вызывает интерес. Им интересно участвовать в любом этапе поисков, покопаться в отвале, подержать в руках найденную гильзу. Это не просто изучение истории в кабинетах - это реальная возможность прикоснуться к истории нашей страны, своими глазами увидеть, как страшна и беспощадна война. Это поможет в их дальнейшем воспитании, формировании взглядов. И в будущем мы будем привлекать все больше молодежи к нашей работе - уже сейчас в областном центре творчества сформировано примерно 5 кружков по интересам для начинающих поисковиков. Еще около 15 - в Могилевской области, - подчеркнул Николай Борисенко. - Важно, чтобы подрастающее поколение не только знало историю своего края и страны, но и делало все возможное, чтобы не допустить на нашей земле тех ужасов, что приносит с собой война".

Как отметила методист ГУДО "Областной центр творчества" и начальник штаба историко-патриотического клуба "Виккру" Светлана Борисенко, клуб начал свою работу в 1994 году. "За это время поисковики подняли останки порядка 1,5 тыс. бойцов Красной армии. Было установлено 92 имени. Еще 26,5 тыс. имен смогли установить во время работы с архивными данными", - рассказала она.

Организатором поисковой инициативы "Сожский рубеж - 2021" выступил поисковой клуб "Виккру" при поддержке Могилевского облисполкома, местных райисполкомов и ГУДО "Областной центр творчества".-0-