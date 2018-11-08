Эксперимент медиации в ЗАГСах подтвердил важность законодательного закрепления такой работы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по внедрению медиации в органах ЗАГС Минска показал важность закрепления соответствующей нормы в брачно-семейном законодательстве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель совета учебно-практического учреждения "Центр медиации и права" Ирина Бельская.

Сегодня в Минске подводят итоги пилотного проекта по внедрению института медиации в столичных органах ЗАГС, реализуемого с ноября прошлого года совместно с главным управлением юстиции Мингорисполкома, Белорусским республиканским союзом юристов и учебно-практическим учреждением "Центр медиации и права". Главная цель проекта - добиться снижения числа разводов. Еженедельно в каждом ЗАГСе специалист-медиатор проводил бесплатные консультации с парами. Кроме того, руководители и работники этих органов побывали на семинарских занятиях и получили сертификаты об обучении медиативному подходу.

"Медиаторы работали на общественных началах, ведь это был эксперимент, который позволил нам проверить, как может помогать в непростой ситуации с разводами работа медиаторов. Эффект есть. Несколько десятков пар удалось сдержать от резких шагов: есть факты, когда молодые пары приносили заявления о расторжении брака, а после часа общения с медиаторами меняли свое решение, а также случаи, когда супруги забирали уже поданное заявление. Конечно, это не говорит, что все проблемы семьи решены, но шаг к примирению сделан, - сказала Ирина Бельская. - Эксперимент в Минске проводился в поддержку проекта закона о семейной медиации (внесение изменений в кодексы о браке и семье и гражданско-процессуальный). Сейчас Министерство юстиции готовит его для внесения в ноябре субъекту законодательной инициативы. И как раз с учетом опыта нашего проекта в этот документ включена норма о том, что до расторжения брака сторонам нужно пообщаться с медиатором".

Ирина Бельская уточнила, что в данный момент законопроект еще активно обсуждается рабочей группой. Но столичный эксперимент оправдал все ожидания его организаторов и помог в аргументации необходимости предложенной в закон нормы. До принятия документа и на стартовом этапе его применения медиаторы, скорее всего, продолжат свою работу в минских ЗАГСах на волонтерских началах. На каких условиях будут построены взаимоотношения пар с третьей стороной в будущем, пока не определено.

"С момента вступления в силу закона о медиации энтузиастами из числа юристов, судей предпринимаются шаги для того, чтобы этот институт реально работал, помогал в урегулировании конфликтов, - отметил первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома Николай Белоусов. - Можно сказать, что наш пилотный проект удался. По отзывам всех руководителей органов ЗАГС, этот опыт полезен, работа должна быть продолжена".

Институт медиации заработал в Беларуси в 2014 году после вступления в силу соответствующего закона. У конфликтующих сторон появилась возможность самостоятельно с помощью незаинтересованного лица мирным способом урегулировать конфликт, что является важнейшим мотивационным стимулом к попытке избежать судебного разбирательства, не придавать публичной огласке имеющиеся у сторон проблемы в ведении бизнеса, семейных и трудовых отношениях. Именно в сфере семейных правоотношений институт медиации наиболее перспективен, поскольку зачастую люди не хотят озвучивать конфликт в суде, но и между собой договориться не могут.-0-