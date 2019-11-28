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28 ноября 2019, 15:55

Эксперимент с созданием спасательного студотряда в Гомельской области признан успешным

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент с созданием спасательного студотряда в Гомельской области признан успешным. Об этом шла речь на награждении победителей областных этапов республиканских конкурсов БРСМ "Трудовой семестр-2019" и "Волонтер года-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Итоги третьего трудового семестра с чествованием бойцов и волонтеров БРСМ подвели в областном Дворце творчества детей и молодежи. Как рассказали в Гомельском областном комитете БРСМ, трудовой семестр отмечен некоторыми новшествами. "Впервые в Гомеле и регионе в качестве эксперимента работал отряд спасателей, сформированный при областной организации ОСВОД. Предварительно ребята прошли курс обучения матросов-спасателей и в течение лета работали на пляжах Гомеля. За первый месяц службы они помогли спасти 8 человек, в том числе детей", - подчеркнул комиссар областного штаба студенческих отрядов Павел Анищенко. По его словам, ноу-хау получило положительные отзывы. Планируется развивать эту инициативу в следующем году, подключив к ней и организации ОСВОД в районах области.

Всего в 2019 году были трудоустроены более 5,7 тыс. бойцов, из них 2913 человек в отрядах и 2831 индивидуально. Гомельским областным штабом сформировано 247 студенческих отрядов различного профиля - строительного, сервисного, сельскохозяйственного, экологического, производственного, педагогического.

Из года в год самым массовым направлением в студотрядовском движении региона остается сельскохозяйственное. Такая популярность связана с тем, что именно здесь можно задействовать несовершеннолетних ребят. В этом году в таких отрядах отработали более 1 тыс. человек. Также удалось сформировать три (в 2018-м - один) сельскохозяйственных отряда, которые работали в хозяйствах Московской области. В 2020-м планируют увеличить их число, подключив частные сельхозорганизации столичного региона России. Ведутся переговоры.

В этом году в составе пяти студотрядов за границей работали 130 ребят. Так, в номинации "Лучший отряд, работающий за пределами Беларуси" отмечены отряд "Орлята" имени И. Щеглова, Гомельский областной штаб студенческих отрядов БРСМ и студенческий отряд "Железнодорожники" имени Н.Кунцевича.

Море впечатлений и неплохой заработок привезла из Красноярского края "Лучший командир студенческого отряда, работающего за пределами Беларуси" Алина Бородулина. Студентка 4-го курса ГГУ имени Ф.Скорины уже третий год подряд в составе сервисного студотряда выезжала на работу в оздоровительный лагерь "Орленок". "Работали по графику два рабочих/два выходных. Было время, чтобы немного попутешествовать и отдохнуть на пляже у моря", - поделилась девушка.

Трудовая сессия сдана. Лучшие студотрядовцы - командиры, комиссары, отряды, наниматели - и волонтеры Гомельского региона оценили пройденный путь и наметили ориентиры на будущее. Десятки номинаций, благодарность за ответственный подход - отмечены трудовые достижения около 30 парней и девушек.

Также за личное участие в развитии и поддержку студотрядовского движения в регионе награждены представители ООО "Ингман мороженое", строительного треста №14, дорожно-строительного треста № 2 (Гомель), областной организации ОСВОД, Гомельского дворцово-паркового ансамбля, автобусного парка №6, оздоровительных лагерей "Сказочная поляна", "Сожский берег" и "Ченковский бор".

Не остались без внимания и те, кто дарит свое время и тепло другим людям безвозмездно. Как рассказал главный специалист отдела информационно-аналитической и организационно-кадровой работы обкома БРСМ Евгений Устюшков, в регионе действуют 269 волонтерских отрядов, а это более 7 тыс. человек. Волонтеры задействованы по трем основным направлениям: социальному, спортивному и экологическому. "В этом году молодые люди активно благоустраивали территории своих районов. Большую популярность приобрел проект БРСМ "Парк семейных деревьев", организованный совместно с Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды", - уточнил он.

Уже сейчас в обкоме строят планы и намечают новые ориентиры по трудоустройству молодых людей в 2020 году.-0-

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