Экспериментальные работы из текстиля студентов можно увидеть на выставке в Витебске

2 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка художественного текстиля "Текстильный экзерсис" студентов кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета (ВГТУ) работает в выставочном зале "Музыкальная гостиная", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском центре современного искусства.

В экспозиции представлено более 30 работ студентов разных лет специальности "дизайн костюма и тканей" и "дизайн текстильных изделий". Основу выставочного проекта составили труды, выполненные студентами во время прохождения учебной практики. Заданием для них стало изготовление эскизов гобеленов и их воплощение в материале в технике ручного ткачества. Это довольно трудоемкий процесс работы с нитью.

"Участники выставки экспериментируют с формой и фактурой, демонстрируя разнообразие композиционных и цветовых решений. Работы обладают лиричностью и отвечают самым высоким требованиям декоративно-прикладного искусства. Для изготовления трудов студентами зачастую использовались натуральные природные материалы, в частности лен, традиционный для школы белорусского ткачества", - отметили в центре современного искусства.

В этом году кафедра дизайна и моды ВГТУ отмечает 45-летие со дня основания. За десятилетия работы педагоги воспитали не одно поколение белорусских художников различных направлений.-0-