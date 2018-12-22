Экспериментальные светофоры установят на перекрестке в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные мигающие светофоры установят на перекрестке в Минске для эксперимента, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ГАИ Минска в экспериментальных целях на пересечении улиц Козлова и Платонова при движении с Платонова на Козлова со стороны улицы Гикало запланирована установка дополнительных светофоров. "Работать они будут в режиме желтого мигания. Сделано это будет для напоминания водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу движущимся навстречу машинам", - проинформировали в ГАИ.-0-
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