Экспериментальные светофоры установят на перекрестке в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные мигающие светофоры установят на перекрестке в Минске для эксперимента, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ Минска в экспериментальных целях на пересечении улиц Козлова и Платонова при движении с Платонова на Козлова со стороны улицы Гикало запланирована установка дополнительных светофоров. "Работать они будут в режиме желтого мигания. Сделано это будет для напоминания водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу движущимся навстречу машинам", - проинформировали в ГАИ.-0-