Экспериментальные светофоры установят на пересечении ул. Немига и пр.Победителей

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжают эксперимент по установке дополнительных мигающих светофоров. Они появятся на пересечении улицы Немига и проспекта Победителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Экспериментальные светофоры будут работать в режиме желтого мигания. Они напомнят водителям, что при движении с улицы Немига на проспект Победителей со стороны улицы Городской Вал при повороте налево необходимо уступить дорогу встречным машинам.

"Мигающий желтым сигналом светофор работает, когда горит разрешающий сигнал для встречных по проспекту Победителей со стороны улицы Я.Купалы, - пояснили в УГАИ ГУВД. - При отключении светофора в желтом мигании включается запрещающий сигнал транспортного светофора для встречного направления, что информирует водителя о возможности совершения левого поворота".

Первый экспериментальный светофор установили в Минске в декабре 2018 года на перекрестке улиц Козлова и Платонова.-0-