Экспериментальный дом для минских очередников в Смолевичах рассчитан на 160 квартир

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах для минчан планируется построить пятиэтажный восьмиподъездный жилой дом с электроплитами ориентировочно на 160 квартир. Предварительная информация по реализации указа №103 размещена на сайте Минского городского исполнительного комитета, сообщает БЕЛТА.

Документ вступил в силу 21 марта текущего года. По нему жители столицы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить жилье в городе-спутнике. Строительство будет осуществляться в 2019-2020 годах долевым способом, застройщиком выступит УКС Миноблисполкома. Когда станут известны шахматка дома и поэтажные планы, квартиры выделят администрациям районов пропорционально количеству очередников.

В управлении жилищной политики Мингорисполкома проинформировали, что заявление в администрацию своего района Минска граждане вправе подавать независимо от даты постановки на учет. Формирование списков дольщиков производится по заявительному принципу под контролем Минского горисполкома в течение трех месяцев с даты опубликования информации о жилом доме.

Если подавших заявлений окажется больше, чем квартир, будет учитываться дата постановки претендентов на очередь, а также внеочередное право на улучшение жилищных условий. Приоритет в таких случаях отдается многодетным семьям.

Те, кто заключит договоры долевого строительства с застройщиком, могут воспользоваться государственной поддержкой по указу №240 независимо от даты постановки на учет нуждающихся при условии отнесения их к категории малообеспеченных по уровню дохода. Для этого нужно обратиться по месту пребывания на учете нуждающихся с соответствующим заявлением.

Застройщик вправе построить дом без опубликования проектной декларации и с ограниченной прибылью в размере не более 3%.

По законодательству, построившие жилье в Смолевичах минские очередники снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Они при подаче заявления на строительство должны дать письменное согласие на снятие с очереди. Последнее будет производиться после оформления прав собственности на жилье. За государственной регистрацией прав дольщикам необходимо обратиться в течение трех месяцев со дня получения правоустанавливающих документов.

Методологическое сопровождение строительства жилого дома возложено на Министерство архитектуры и строительства.-0-