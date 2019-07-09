Экспериментальный электродом начнут строить в Могилеве в августе-сентябре

9 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Экспериментальный электродом построят в Могилеве на улице Воровского в 2020 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Могилевского областного управления капитального строительства Игорь Бушлеков.
Внешне это будет обычный трехэтажный дом на 24 квартиры, а вот его начинку сделают по индивидуальному проекту. Планируется установить самое современное энергоэффективное оборудование, которое позволит для всех бытовых нужд использовать электричество. С его помощью будут обогревать квартиры и подогревать воду. В каждой квартире установят электрокотлы, которые можно будет включать в любое время года, а также регулировать температуру. Дом сможет обходиться без газоснабжения, поскольку кухни оборудуют электроплитами.
"Проектно-сметная документация по дому находится на экспертизе. Как только мы получим положительное заключение, выберем подрядчика и сразу приступим к строительным работам. Надеемся их начать уже в августе-сентябре текущего года, а ввести в строй объект до конца 2020 года", - сказал Игорь Бушлеков.
Финансироваться возведение электродома будет за счет средств городского бюджета. В ближайших планах строительство в областном центре еще нескольких домов.-0-
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