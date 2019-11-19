Экспериментальный электродом в Могилеве планируют построить к маю 2020 года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве приступили к строительству жилого дома, где для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи будет использоваться электроэнергия. О пилотном проекте корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Александр Маслов.

Проект разработан ОАО "Могилевгражданпроект" и прошел экспертизу в августе текущего года. Срок ввода дома в эксплуатацию - май 2020 года.

Трехэтажное здание разместится на ул.Воровского и рассчитано на 24 квартиры. В пристройке к нему расположатся инженерные помещения (связи, набора воды, инвентарной и электрощитовой) с отдельным входом. Фасад будет вентилируемый, стены утеплят минераловатными плитами.

В квартирах предусмотрены электрообогреватели белорусского производства с регулируемой тепловой мощностью.

Централизованное горячее водоснабжение здесь отсутствует. Вода будет подогреваться электроводонагревателями емкостью 100 л, установленными в санитарном узле каждой квартиры. Потребность дома в электрической энергии обеспечит быстровозводимая комплектная трансформаторная подстанция.

После завершения проекта специалисты могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР проанализируют результаты. Полученные данные по электропотреблению учтут при подготовке планов по строительству полностью электрифицированного жилищного фонда.

Финансироваться возведение экспериментального электродома будет за счет средств городского бюджета. В перспективе в областном центре появятся еще нескольких таких домов.-0-