Эксперт: современные технологии должны стать драйвером в развитии экономики регионов

16 декабря, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Современные технологии должны стать драйвером в развитии экономики регионов. Такое мнение высказал представитель Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Андрей Филиппович во время форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы), который прошел сегодня в Бобруйске, передает БЕЛТА.

"Бобруйск не случайно был выбран площадкой нашего форума - здесь находится уникальный научно-промышленный кластер и есть понимание, что современные технологии в промышленности и науке должны стать тем драйвером, который позволит ускорить движение экономики регионов вперед. Спикеры поделились своим опытом по внедрению самых современных информационных технологий в рамках концепции "Индустрия 4.0". Не секрет, что данные технологии являются сильным и важным механизмом, который позволяет реализовать различные задачи предприятий: снижение издержек, повышение качества продукции, улучшение логистических цепочек и продвижение товаров на внешних рынках".

Еще одной темой для обсуждения стало развитие современных технологий в социальной сфере. Присутствующие поделились своим опытом по внедрению сервисов электронного правительства, уделили особое внимание внедрению биометрических документов.

"Технологии должны быть не только эффективными, но и безопасными. Как использовать безопасно современные технологии, рассказали наши коллеги из Оперативно-аналитического центра и Национального центра защиты персональных данных. Форум стал эффективной платформой для делового сотрудничества. Люди здесь смогли получить уникальный опыт, который позволит ускорить темпы внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в регионе", - подытожил он.-0-

Фото Олега Фойницкого