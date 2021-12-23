Эксперт: залог устойчивого развития сельских районов - партнерство и инициативность местного населения

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:59 В Индии произошел взрыв в здании суда В мире
11:52 Минэкономики запустит реестр административных процедур в марте 2022 года Экономика
11:48 В Ивановском районе раскрыли убийство 15-летней давности Происшествия
11:44 ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС продолжает снижаться Общество
11:42 Выпускается в обращение спецштемпель и конверт к 100-летию белорусского баскетбола Общество
11:41 Цуран: стали более редкими случаи производственного травматизма с летальным исходом Общество
11:40 Снег, гололедица и до -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря Общество
11:39 Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся Общество
11:34 В 2022 году планируется подготовить 28 проектов законов Президент
11:31 Цуран: в Минске растут аварийность и детский травматизм на дорогах Регионы
11:30 Прокуратура Бобруйска выявила нарушения в организациях торговли и общественного питания Регионы
11:27 В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год Президент
11:27 Минобразования утвердило спецификации тестов по учебным предметам для проведения ЦТ в 2022 году Общество
11:26 В Беларуси учреждены эмблема и флаг Министерства энергетики Президент
11:22 Беженец в ТЛЦ: нам остается верить лишь в чудо Общество
11:21 При пожаре в Витебске работники МЧС спасли шесть человек и эвакуировали еще четверых Происшествия
11:19 Многодетная мама: настоящая семья всегда будет крепостью и опорой человека Общество
11:13 Второй этап репетиционного тестирования пройдет в январе-феврале Общество
11:09 Минздрав: вакцин от коронавируса в Беларуси достаточно Общество
11:06 Орден Матери вручили 29 жительницам Минской области Регионы
10:54 Пьяный бесправник спровоцировал аварию на МКАД Происшествия
10:50 Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново Президент
10:43 Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение Президент
10:35 Белорусский фонд мира призывает к международному расследованию фактов, изложенных Эмилем Чечко Общество
10:33 Лукашенко проведет финальное совещание по проекту Конституции Президент
10:32 Винокурова: исследование "Беларусь. Мнение о будущем" - уникальный проект Общество
10:31 Эксперт: залог устойчивого развития сельских районов - партнерство и инициативность местного населения Регионы
10:22 ГАИ усилит контроль на дорогах столицы 24-27 декабря Регионы
10:16 Число жертв наводнений в Малайзии возросло до 37 В мире
10:13 За оскорбление Президента задержан грузчик из Гродно Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
23 декабря 2021, 10:31

Эксперт: залог устойчивого развития сельских районов - партнерство и инициативность местного населения

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финальная конференция проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области" прошла в Славгороде. Эксперты и участники подвели итоги трехлетней работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор проекта Ирина Мартинович.

"Три года назад на старте проекта его партнеры Быховский, Славгородский, Кличевский, Краснопольский, Чериковский районные исполнительные комитеты и Местный фонд развития сельских территорий определили главную цель. Ею стало содействие повышению конкурентоспособности сельских районов Могилевской области через сетевое взаимодействие для повышения устойчивости их развития. Достигать этой цели намеревались с помощью повышения потенциала целевых групп проекта, запланированных мероприятий, направленных на создание возможностей для занятости и самозанятости населения", - рассказала она.

За время реализации проекта было проведено 327 семинаров и тренингов, 142 местных круглых стола, более 100 мастер-классов, три недельных летних школы, создано и готово для скачивания смарт-приложение "Местный рынок", который демонстрирует местные и региональные продукты, потенциал и возможности сельских жителей. Особенностью проекта стали три региональных форума по устойчивому развитию сельских территорий, конкурсы местных и региональных инициатив, в которых приняло участие свыше 180 инициатив, 23 из которых получили финансовую поддержку на общую сумму более 200 тыс. евро.

"Это был очень интересный и важный, на мой взгляд, проект, который позиционировал пять районов Могилевской области как пилотный регион и в результате показал, что региональное (межрайонное) развитие имеет место быть. Залогом устойчивого развития сельских территорий выступает партнерство, занятость и инициативность местного населения", - отметила координатор проекта Ирина Мартинович.

За время реализации проекта создано 11 направлений межрайонной кооперации, которые направлены на развитие личных подсобных хозяйств, создание возможностей для занятости людей с ограниченными возможностями и ряд других.

Во время итоговой конференции с приветственным словом к участникам обратились представители пяти местных органов власти, председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик, заместитель председателя комитета экономики Могилевского областного исполнительного комитета Павел Мариненко, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Конончук, которая выступила инициатором межрайонного взаимодействия и возглавляла Региональный совет по устойчивому развитию до 2019 года, а также директор Местного фонда развития сельских территорий Сергей Тарасюк.

На конференции каждый район рассказал о результатах своей работы и продемонстрировал местные и региональные продукты, сформированные в результате совместных действий, был одобрен проект резолюции, в которой отметили успехи работы проекта и наметили планы на будущее. Результаты проекта использованы при разработке стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года и стратегий устойчивого развития Краснопольского, Кличевского и Славгородского районов на период до 2035 года.

"Опыт взаимодействия районов Могилевской области стал примером для активизации взаимодействия пяти районов Гродненской области, которые сформировали партнерский альянс по устойчивому развитию пяти районов Гродненской области. В 2021 году проект признан лучшим в Могилевской области в номинации "Лучший реализованный проект по достижению СУР-2035", - отметила координатор.

По словам Ирины Мартинович, благодаря проекту районы заключили партнерские соглашения и объединились для устойчивого развития сельских территорий. "Чтобы противостоять конкуренции более крупным городам и привлекать своим уникальным природным потенциалом и особой душой, живущей на сельских территориях, - отметила она. - Устойчивость проекта обеспечивается интегрированностью результатов проекта в основную деятельность государственных и некоммерческих организаций. Комплексный подход, повышение качества жизни населения предопределили актуальность регионального и межрайонного развития, ориентированного на собственные ресурсы, силы и возможности".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилевская область сельское хозяйство Славгород
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Цуран: в Минске растут аварийность и детский травматизм на дорогах
Фото Генпрокуратуры Прокуратура Бобруйска выявила нарушения в организациях торговли и общественного питания
Фото из архива Орден Матери вручили 29 жительницам Минской области
Фото из архива ГАИ усилит контроль на дорогах столицы 24-27 декабря
Фото Государственного комитета по имуществу В Гродненской области на аукционе продан 100-й объект недвижимости
Фото из архива Прокуратура помогла брестчанину зарегистрировать новорожденную дочь в общежитии
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
В 2022 году планируется подготовить 28 проектов законов
Минздрав: вакцин от коронавируса в Беларуси достаточно
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
Мысливец: масштабное социсследование будет служить основой для принятия управленческих решений
Минобразования утвердило спецификации тестов по учебным предметам для проведения ЦТ в 2022 году
Белорусский фонд мира призывает к международному расследованию фактов, изложенных Эмилем Чечко
Беженец в ТЛЦ: нам остается верить лишь в чудо
В Беларусь из Китая доставили 1,1 млн доз вакцины против COVID-19
Снег, гололедица и до -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря
Многодетная мама: настоящая семья всегда будет крепостью и опорой человека
ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС продолжает снижаться
Минэкономики запустит реестр административных процедур в марте 2022 года
УВКБ ООН призывает Польшу обеспечить доступ на границу для помощи беженцам
Червяков рассказал о законопроектах об ипотеке, лицензировании и изменении кодексов
Беларусь и Китай обсудили дальнейшие шаги по интенсификации взаимоотношений
Читаем между строк: политолог Андрей Лазуткин анализирует результаты социсследования "Беларусь: мнение о будущем"
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.