Эксперт: залог устойчивого развития сельских районов - партнерство и инициативность местного населения

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финальная конференция проекта "Сетевое взаимодействие для улучшения возможностей занятости в сельских районах Могилевской области" прошла в Славгороде. Эксперты и участники подвели итоги трехлетней работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор проекта Ирина Мартинович.

"Три года назад на старте проекта его партнеры Быховский, Славгородский, Кличевский, Краснопольский, Чериковский районные исполнительные комитеты и Местный фонд развития сельских территорий определили главную цель. Ею стало содействие повышению конкурентоспособности сельских районов Могилевской области через сетевое взаимодействие для повышения устойчивости их развития. Достигать этой цели намеревались с помощью повышения потенциала целевых групп проекта, запланированных мероприятий, направленных на создание возможностей для занятости и самозанятости населения", - рассказала она.

За время реализации проекта было проведено 327 семинаров и тренингов, 142 местных круглых стола, более 100 мастер-классов, три недельных летних школы, создано и готово для скачивания смарт-приложение "Местный рынок", который демонстрирует местные и региональные продукты, потенциал и возможности сельских жителей. Особенностью проекта стали три региональных форума по устойчивому развитию сельских территорий, конкурсы местных и региональных инициатив, в которых приняло участие свыше 180 инициатив, 23 из которых получили финансовую поддержку на общую сумму более 200 тыс. евро.

"Это был очень интересный и важный, на мой взгляд, проект, который позиционировал пять районов Могилевской области как пилотный регион и в результате показал, что региональное (межрайонное) развитие имеет место быть. Залогом устойчивого развития сельских территорий выступает партнерство, занятость и инициативность местного населения", - отметила координатор проекта Ирина Мартинович.

За время реализации проекта создано 11 направлений межрайонной кооперации, которые направлены на развитие личных подсобных хозяйств, создание возможностей для занятости людей с ограниченными возможностями и ряд других.

Во время итоговой конференции с приветственным словом к участникам обратились представители пяти местных органов власти, председатель Могилевского областного Совета депутатов Ирина Раинчик, заместитель председателя комитета экономики Могилевского областного исполнительного комитета Павел Мариненко, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Конончук, которая выступила инициатором межрайонного взаимодействия и возглавляла Региональный совет по устойчивому развитию до 2019 года, а также директор Местного фонда развития сельских территорий Сергей Тарасюк.

На конференции каждый район рассказал о результатах своей работы и продемонстрировал местные и региональные продукты, сформированные в результате совместных действий, был одобрен проект резолюции, в которой отметили успехи работы проекта и наметили планы на будущее. Результаты проекта использованы при разработке стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года и стратегий устойчивого развития Краснопольского, Кличевского и Славгородского районов на период до 2035 года.

"Опыт взаимодействия районов Могилевской области стал примером для активизации взаимодействия пяти районов Гродненской области, которые сформировали партнерский альянс по устойчивому развитию пяти районов Гродненской области. В 2021 году проект признан лучшим в Могилевской области в номинации "Лучший реализованный проект по достижению СУР-2035", - отметила координатор.

По словам Ирины Мартинович, благодаря проекту районы заключили партнерские соглашения и объединились для устойчивого развития сельских территорий. "Чтобы противостоять конкуренции более крупным городам и привлекать своим уникальным природным потенциалом и особой душой, живущей на сельских территориях, - отметила она. - Устойчивость проекта обеспечивается интегрированностью результатов проекта в основную деятельность государственных и некоммерческих организаций. Комплексный подход, повышение качества жизни населения предопределили актуальность регионального и межрайонного развития, ориентированного на собственные ресурсы, силы и возможности".-0-