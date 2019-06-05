Экспертные подразделения в Минске дооснастили новейшими мобильными комплексами

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертные подразделения Минска и Минской области дооснастили современными мобильными комплексами, сообщил журналистам председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не только закупили десятки комплексов новейшего оборудования, освоили и внедрили эту технику. Для работы на ней эксперты прошли подготовку в республике и за рубежом. Сегодня все подразделения Госкомитета оснащены самым современным оборудованием и готовы совместно с коллегами эффективно выполнять поставленные задачи", - сказал Андрей Швед.

В частности, лаборатории дооснащены мобильными комплексами, позволяющими за считанные минуты достоверно определить подлинность документов, денежных знаков, провести на месте первичные экспертные исследования объектов и дать предварительное заключение. В целом это повышает мобильность и эффективность работы правоохранительных и других государственных органов в случае внештатных ситуаций.

Функционируют десятки мобильных комплексов по обработке следов пальцев рук и ладоней. Процедура занимает до 20 минут. Непосредственно на месте осмотра специалист может оперативно выдать достоверную информацию, кому принадлежит отпечаток. Подобного рода комплексами обладают немногие страны мира. Достоверность и эффективность такой работы очень высока.

В распоряжении судебных экспертов также передвижные криминалистическая и взрывотехническая лаборатории. В связи с увеличением числа компьютерно-технических и аппаратно-программных исследований эксперты получили комплекс, предназначенный для извлечения и анализа памяти мобильных устройств. Кроме того, используются возможности оптического автомобильного эндоскопа для поиска повреждений авто в труднодоступных местах и скрытых полостях, а также инспекционной камеры для смартфона.

Столичные подразделения дополнительно оснащены специальными чемоданами эксперта-пожаротехника, эксперта-автотехника, судебно-медицинского эксперта и судебного эксперта-биолога.

На площадке возле здания столичного управления ГКСЭ сегодня прошла демонстрация новейшего оборудования. Андрей Швед лично проверил готовность экспертов к обеспечению безопасности во время предстоящих II Европейских игр.-0-