Эксперты избирательного права соберутся на международную конференцию в Минске

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция "Институт выборов как механизм легитимации публичной власти" пройдет в Минске 17-18 октября с участием экспертов избирательного права, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы конституционного строительства, наблюдения за избирательными кампаниями. Эксперты изучат также международный опыт в части легитимации публичной власти в процессе выборов, референдумов.

Отдельное пленарное заседание посвятят выборам в белорусский парламент, избирательному законодательству и практике электоральных кампаний в стране.

Организаторами мероприятия выступают Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея стран СНГ (МПА СНГ), Центризбирком Беларуси. В штаб-квартире Содружества в Минске обратили внимание, что конференция состоится за месяц до проведения выборов депутатов Палаты представителей седьмого созыва, которые назначены на 17 ноября.-0-