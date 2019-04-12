Эксперты нашли недостатки в вовлечении в оборот неиспользуемого сельхозимущества в Брестской области

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг Совета Республики и Национальной академии наук выявил недостатки в вовлечении в оборот неиспользуемого имущества ряда сельхозпредприятий в Брестской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

По поручению председателя Совета Республики, уполномоченного представителя главы государства в Брестской области Михаила Мясниковича для мониторинга положения дел в сельскохозяйственных организациях Ганцевичского, Дрогичинского и Малоритского районов были созданы три рабочие группы из числа работников Секретариата Совета Республики и организаций отделения аграрных наук НАН Беларуси. Как пояснили в пресс-службе, мониторинг проводился для содействия более эффективному устранению имеющихся недостатков. Специалисты изучили состояние животноводческих объектов, механизированных дворов, ход весенне-полевых работ, финансовое положение и другие вопросы. Так, эксперты пришли к выводу, что местные власти, антикризисные управляющие ненадлежащим образом или совсем не ведут работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества сельскохозяйственных организаций, находящихся в процедуре финансового оздоровления. По мнению специалистов, разрешить эту проблему возможно с участием Госкомимущества, Минэкономики и других заинтересованных.

"Несмотря на то, что в стране созданы необходимые правовые инструменты для финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, эта работа ведется не на должном уровне. Количество таких организаций в районах, где проводился мониторинг, практически не сокращается, а их просроченная задолженность растет", - констатировали в Совете Республики.

Фото предоставлено Советом Республики

Для повышения эффективности системы управления в сельхозорганизациях коммунальной собственности и акционерных обществах, в которых ее доля доминирует, в Ганцевичском, Дрогичинском и Малоритском районах эксперты предложили ряд мер. Так, они считают необходимым внедрить элементы корпоративного управления либо отчуждения (продажи, безвозмездной передачи) государственного пакета акций (имущества) финансово неустойчивых организаций потенциальным инвесторам и эффективно работающим субъектам хозяйствования.

Первоочередное внимание во время мониторинга эксперты уделяли поддержанию порядка в сельхозорганизациях, соблюдению технологий посевных работ. "Установлено, что поручения главы государства по наведению порядка, благоустройству объектов производственной инфраструктуры, особенно в организациях с неустойчивым финансовым положением, выполняются не в полной мере. На отдельных животноводческих фермах не производится элементарная побелка помещений, условия содержания животных не соответствуют основным требованиям. Отсутствует системность в закупке заготовителями вторичных металлов, в результате чего металлический лом накапливается на территориях мехдворов сельскохозяйственных организаций", - отметили в Совете Республики. Для обустройства производственных и вспомогательных объектов и приведения их в порядок мониторинговые группы предложили определить конкретные сроки, на местном уровне изыскать источники финансирования, привлечь депутатский корпус.

Мониторинг показал, что весенне-полевые работы проводятся в целом в установленные сроки, но сельскохозяйственные организации данных районов испытывают дефицит в минеральных удобрениях. Для решения этого вопроса предстоит изыскать дополнительные источники финансирования.

Важная роль в Ганцевичском, Дрогичинском и Малоритском районах принадлежит обеспечению занятости сельского населения и повышению их доходов за счет развития личных подсобных хозяйств и несельскохозяйственной деятельности. Однако уровень обслуживания и удовлетворения потребностей частных подворий в необходимых товарах, работах и услугах остается низким, возникают проблемы сбыта произведенной продукции, констатировали участники рабочих групп. По их мнению, решение проблемы видится через возрождение и развитие различных видов сельскохозяйственных кооперативов на первичном уровне с учетом опыта работы таких организаций в стране и за ее пределами.

Информация о выявленных недостатках в работе сельхозорганизаций направлена в Брестский облисполком для их последующего устранения во взаимодействии с профильными республиканскими органами управления и организациями. По итогам мониторинга рабочие группы подготовили соответствующие предложения.-0-