Эксперты СНГ продолжат в Минске работу над проектом нормативов качества жизни

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта нормативов качества жизни состоится 16 сентября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Под нормативом качества жизни понимается поддерживаемый государствами СНГ на достаточно высоком уровне стандарт, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения. Цель формирования таких нормативов - установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения реализации предусмотренных конституциями стран СНГ социально-экономических прав граждан и одновременно определение ориентира для осуществления социально-экономической политики государства, обеспечения его устойчивого развития. Задача разработать нормативы была включена в план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года.

Нормативы качества жизни предлагается разработать по следующим направлениям: благосостояние, социальная защита населения, население и здоровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая культура и спорт, туризм.

Предыдущее рассмотрение проекта нормативов состоялось в мае. На встрече эксперты доработали и согласовали документ с учетом поступивших от государств замечаний и предложений, констатировав заинтересованность сторон в его принятии на заседании Экономического совета СНГ. Участники заседания также пришли к мнению о целесообразности обмена информацией о выполнении в странах Содружества нормативов качества жизни с использованием возможностей Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Проект нормативов качества жизни был направлен в страны СНГ для внутригосударственного согласования. В результате поправки к документу прислали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Межгосударственный статистический комитет СНГ. Их и планируется рассмотреть на предстоящем заседании экспертной группы.-0-