11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экспорт Могилевской области в Приморский край увеличился в текущем году на 84%. Об этом сообщил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время встречи с журналистами по итогам проведения с 4 по 11 октября Дней Республики Беларусь в Приморском крае, передает БЕЛТА.

"В текущем году экспорт белорусских товаров в Приморский край уже достиг $13 млн с ростом 43% к аналогичному периоду прошлого года, - отметил Руслан Страхар. - Что касается вклада Могилевской области, то с точки зрения объемов сумма небольшая - порядка $500 тыс. Однако по темпам роста мы имеем еще более высокие цифры: только в текущем году экспорт Могилевской области в Приморский край увеличился на 84%".

Правительством Могилевская область определена ответственной за сотрудничество с Приморским краем. В связи с этим руководство региона уже несколько лет проводит активную работу по выстраиванию партнерских взаимоотношений с российскими коллегами. Визит, состоявшийся на прошлой неделе во Владивосток, придал сотрудничеству новый импульс. Приморский край посетила белорусская делегация, в состав которой вошли 160 участников, являющихся представителями различных сфер. Благодаря этому был широко представлен торгово-экономический, инвестиционный, туристический и культурный потенциалы Беларуси.

"Дни Республики Беларусь состоялись в Приморском крае впервые, - продолжил Руслан Страхар. - Мероприятие включило в себя как экономическую, так и культурную составляющую. Одним из самых значимых моментов стало проведение ярмарки-продажи белорусских товаров и выставки сельхозтехники. Свою продукцию презентовали 18 крупнейших отечественных предприятий. По итогам визита подписан протокол заседания рабочей группы, где нашли отражение вопросы, над которыми сторонам предстоит работать в ближайшее время".

Так, на территории Приморского края планируется создать полноценный выставочный и сервисный центр по реализации и сопровождению белорусской техники. "Это позволит не просто продавать технику, но еще и обслуживать ее, а также на месте представлять широкому кругу потребителей Приморского края, - сказал зампред облисполкома. - В сфере промышленности мы будем работать над продвижением продукции ОАО "Могилевлифтмаш". Это касается как лифтов и лифтового оборудования, так и парковок роторного и карусельного типа - нового направления, освоенного предприятием".

Ряд направлений сотрудничества намечен и в сельском хозяйстве: продвижение, апробация и внедрение белорусских сортов картофеля, экспертная поддержка и научное сопровождение в выращивании фруктовых садов, а также переоборудование сельхозтехники на гусеничный ход. Все эти моменты нашли отражение в протоколах заседаний рабочих групп.

"Важнейшим пунктом программы для российской и белорусской сторон стал прошедший в Приморье бизнес-форум, в результате которого мы смогли расширить сотрудничество с уже имеющимися партнерами, а также найти новых, - заключил Руслан Страхар. - Сейчас идет кропотливая работа по наполнению достигнутых соглашений конкретными цифрами поставок. Например, в ходе заседания рабочей группы была определена минимальная потребность техники промышленных предприятий Беларуси на 2022 год для реализации в Приморском крае - это 336 единиц для конкретных покупателей. Список поставок не закрыт, в течение года он будет расширен".-0-