Экспорт оршанского станкозавода "Красный борец" в прошлом году вырос на 18%

18 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За прошлый год в ОАО "Станкозавод "Красный борец" сложились положительные темпы роста по объемам производства, отгрузке продукции, в том числе на экспорт, который увеличился на 18% по сравнению с 2020 годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Виталий Крутько.

Виталий Крутько

В этом году предприятие заключило договор на поставку оборудования в Турцию почти на 800 тыс. евро. Импортер заинтересован в плоскошлифовальных станках. Завод планирует закупить необходимые комплектующие, материалы, запустить изготовление деталей собственного производства и ритмично работать на выполнение контракта в течение года. С турецкими дилерами предприятие успешно сотрудничает уже с 2003 года. За прошлый год в эту страну экспортные поставки в сопоставимых ценах составили почти $1 млн.

За январь этого года экспортные поставки составили $500 тыс., а суммарно за первый месяц года завод произвел продукции на Br2,35 млн.

"Наше основное экспортное направление - это российский рынок. До 85% поставок за рубеж уходят на российские предприятия автомобилестроения и авиакосмической промышленности. На первое полугодие уже подписано несколько контрактов с российской стороной, прорабатываются третий и четвертый кварталы, а по некоторым направлениям заключаем контракты уже на начало следующего года. Это касается производства сложных станков, срок изготовления которых более длительный", - рассказал Виталий Крутько.

В Российской Федерации пользуются спросом сложные станки, в том числе с числовым программным управлением (ЧПУ), от оршанского станкостроительного завода. Конкурентное преимущество такой продукции - в ее значительно меньшей цене по сравнению с зарубежными аналогами при таком же высоком качестве. Для оборонной промышленности применяются станки, способные обрабатывать детали из жаропрочной стали и сплавов, которые используются для производства реактивных двигателей самолетов гражданской авиации. Также в соседнюю страну "Красный борец" поставляет шлифовальное оборудование для производства режущего инструмента.

В этом году у предприятия амбициозные планы: оно намерено достичь темпов роста экспорта в 150%. Руководство завода видит как возможности, так и трудности в достижении таких высоких показателей. "Пандемийный период сказался на ценовом факторе - на многие комплектующие выросли цены, а сроки доставки увеличились вдвое. По этим причинам в третьем квартале возможны задержки с выпуском готовой продукции, так как сейчас их доставка к нам идет с опозданием. Прогнозируя такое положение, мы вынуждены корректировать производственную программу на третий и четвертый кварталы для безусловного достижения поставленной планки по экспорту", - пояснил директор завода.

Он также добавил, что в прошлом году в объеме отгруженной продукции (что в сопоставимых ценах составило около Br23 млн) более $4,8 млн составил экспорт, в том числе в страны дальнего зарубежья. По сравнению с 2020 годом экспортные поставки выросли на 18%. Продукцию "Красного борца" поставляли в Турцию, Германию, Польшу, Латвию, Словению.

Одним из новых направлений экспорта предприятие рассматривает Египет - в рамках общей локализации производства сельскохозяйственного машиностроения. С предприятиями Египта прорабатывается приобретение пяти шлифовальных станков с ЧПУ для обновления станочного парка предприятий по сборке тракторов и комбайнов. Данные поставки могут быть реализованы в ближайшей перспективе.-0-

Фото Александра Хитрова