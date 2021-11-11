Экспорт продовольствия и туризм: Гродненская область и Республика Саха расширяют сотрудничество

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область и Республика Саха (Якутия) планируют расширять взаимодействие в сферах поставок продовольствия, туризма, охраны лесов и других направлениях. Намерения об этом были озвучены сегодня на встрече в Гродно руководства области и делегации Республики Саха, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник отметил, что у регионов России и Беларуси немало точек соприкосновения и очень важно развивать взаимовыгодное сотрудничество.

"С нашей стороны, в частности, речь идет о поставках продукции перерабатывающих предприятий, прежде всего мясо-молочной отрасли. Также с учетом разного климата стоит уделить внимание развитию туризма, в том числе оздоровительного", - отметил Владимир Караник. Также стороны планируют активизировать сотрудничество в социальной, культурной и других сферах.

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Гродненской областью в сфере деревообрабатывающей промышленности. Нам также интересен опыт Гродненской области в технологии восстановления лесных массивов, сохранении лесов от различных бедствий, в том числе пожаров", - отметил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов. Кроме того, в Якутии заинтересованы в расширении сотрудничества в области машиностроения. Белорусская техника, в том числе сельскохозяйственная, в этом регионе России используется активно. Поэтому есть перспективы в расширении сервисных центров, в создании специальных отделений в якутских вузах по подготовке кадров для работы на белорусской технике.

Во время поездки в Гродненскую область делегация Республики Саха (Якутия) ознакомилась с потенциалом белорусского региона, посетила ряд ведущих предприятий.-0-