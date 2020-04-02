Экспорт продукции предприятий Витебской области в российские регионы вырос на 4,2% в 2019 году

2 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Витебской области в 2019 году экспортировали в регионы России продукции на сумму почти $978 млн, что на 4,2% больше, чем в 2018-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении внешнеэкономической деятельности комитета экономики Витебского облисполкома.

Поставки продукции выросли в регионы шести из восьми российских федеральных округов. Увеличение показателя в 1,5 и более раз обеспечено при взаимодействии с партнерами из 16 областей. При этом наиболее динамично рос экспорт в удаленные российские регионы: в Магаданскую область, Северную Осетию-Аланию и Хакасию - более чем в 3 раза, в Амурскую, Иркутскую области, Хабаровский и Приморский края - в 2,5-2,8 раза, в Красноярский край и Ставрополье - в 1,5 раза. После перерыва возобновлены отгрузки витебских товаров в Республику Ингушетия, Камчатский край, Еврейскую АО.

В структуре экспорта в Россию преобладали потребительские товары, удельный вес которых составил почти 47%, из них 24,4% пришлось на продовольствие. Витебские производители наиболее активно поставляют продукцию нефтехимической и станкостроительной отраслей, молочные товары, трикотажные, швейные и ковровые изделия, льняные ткани. В 2019 году увеличились почти в 3 раза продажи торфа, удвоились поставки ветпрепаратов, на 40% вырос экспорт полиэтилена, льноволокна - на 30%, льняных тканей - на 13%, металлоконструкций - на 17,4%, медицинского инструментария - на 7,2%.

В 2019 году отгружено российским партнерам высокотехнологичных товаров на сумму $285 млн, или 55% от общего объема инновационного экспорта Витебской области.

Основными поставщиками продукции в Россию являются предприятия ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", ОАО "Нафтан", а также резиденты СЭЗ "Витебск", в том числе ООО "Продэксим", УП "ВИК - здоровье животных", ООО "Производственное объединение "Энергокомплект", ООО "Альянспласт", ОАО "Витебские ковры", ОАО "Витязь", СООО "Натрикс", ОАО "Полоцк-Стекловолокно", ИООО "Союз-кабель", СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций".

Для укрепления делового партнерства большое значение имеет развитие межрегионального сотрудничества, отметили в управлении ВЭД. Действуют 25 соглашений о сотрудничестве между Витебским облисполкомом и российскими регионами, более 100 документов в активе районов и городов, которые развивают контакты с соответствующими территориальными субъектами российских областей. В 2019 году организованы визиты витебских делегаций в 8 городов и регионов России. В северном белорусском регионе побывали представители деловых кругов Краснодарского края, Нижегородской, Челябинской, Астраханской областей. Кроме того, более 20 делегаций из российских регионов работали на Международном инвестиционном форуме, который традиционно проводится весной в Витебске. В свою очередь представители Витебской области участвовали почти в 180 деловых мероприятиях различного формата и представительства, организованных на территории России.-0-