Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" по итогам I полугодия вырос на 12%

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии резиденты СЭЗ "Гродноинвест" нарастили темпы экспорта и расширили географию поставок, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

В январе-июне резиденты СЭЗ "Гродноинвест" экспортировали продукции на $455 млн, что на 12% выше аналогичного периода прошлого года. С 51 до 57 стран мира расширилась и география поставок.

"На резидентов СЭЗ "Гродноинвест" приходится 42% всего объема экспорта предприятий Гродненской области. Традиционно основными рынками сбыта стали Россия, Польша и Украина. На эти страны приходится 87% всего экспорта резидентов СЭЗ. В число крупнейших импортеров также вошли Казахстан, Румыния, Великобритания, Литва, Латвия", - рассказали в администрации свободной экономической зоны. В страны СНГ было экспортировано около 80% продукции ($360 млн). На страны ЕС пришлось 19% объема экспорта (около $89 млн), темп роста составил 111%.

Существеннее всего возросли поставки продукции резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в Великобританию (в 37 раз), Румынию (в 13 раз), Чехию (в 11 раз), Болгарию (5 раз), Нидерланды и Францию (в 4 раза), Данию и Бразилию (в 3 раза), Италию и Кению (в 2 раза). Больше всего резиденты свободной экономической зоны экспортируют продуктов деревообработки и мебели, продуктов питания и сельскохозяйственных продуктов, химической продукции и удобрений, текстиля, проводов и кабелей.

По итогам шести месяцев объем производства резидентов СЭЗ "Гродноинвест" вырос на 18%, а чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза. Ознакомиться с продукцией резидентов СЭЗ можно будет в сентябре на крупнейшей региональной выставке-ярмарке "Еврорегион "Неман-2019" в Гродно.-0-