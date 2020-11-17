Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в США за январь-сентябрь возрос в три раза

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в США за январь - сентябрь увеличился в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и приблизился к отметке в $1 млн. Об этом сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Всего за девять месяцев этого года резиденты СЭЗ "Гродноинвест" экспортировали продукции на $687 млн.

"Помимо США, многократно выросли поставки продукции резидентов СЭЗ в Канаду (в 4,7 раза), Нидерланды (в 2,4 раза), Объединенные Арабские Эмираты (в 2,3 раза), Эстонию (в 1,9 раза), Турцию (в 1,5 раза), а также Швейцарию, Афганистан", - отмечают в администрации свободной экономической зоны. Подчеркивается, что доля поставок в ЕС увеличилась до 20% от всего экспорта. На 55% прирос экспорт в Литву, на 27% - в Германию, на 7% - в Польшу.

Основными экспортными направлениями остаются Россия ($441 млн, или 64% общего объема экспорта), Польша ($89 млн, или 13%) и Украина ($75, или 11%).

Среди основных поставляемых на экспорт товаров более трети составляют продукты питания и сельскохозяйственная продукция. Около 32% экспортных поставок - мебель, продукция деревообработки. Далее идут металлические изделия, машины и оборудование (15%), химические продукты, резиновые и пластмассовые изделия (11%), а также текстиль и одежда (9%).-0-