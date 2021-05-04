Экспорт резидентов СЭЗ "Гродноинвест" возрос на 23%

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2021 года резиденты СЭЗ "Гродноинвест" увеличили экспорт на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $280 млн. Об этом сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

При этом удельный вес экспорта в общем объеме выручки резидентов возрос до 70%.

"Ключевыми рынками сбыта стали Россия, Украина, а также страны Европейского союза. В частности, экспорт белорусской продукции в первом квартале 2021 года в Россию возрос на 21% и составил около $180 млн. В Украину экспортировано на $25,7 млн", - рассказали в СЭЗ.

Экспорт в Евросоюз превысил $58 млн (темп роста - 142%). Ключевым рынком сбыта здесь по-прежнему является Польша ($30 млн). Многократно выросли поставки в Германию, Францию, Эстонию, Чехию, Данию, Литву, Нидерланды.

"Экспорт в третьи страны составил $6,4 млн, что в 3,8 раза больше показателя за первый квартал 2020 года. Существенно выросли поставки белорусской продукции во Вьетнам, Египет, ОАЭ, Великобританию, Турцию", - отметили в администрации свободной экономической зоны.

Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" экспортируют продукцию химической, деревообрабатывающей, текстильной, машиностроительной, сельскохозяйственной отраслей. В первом квартале 2021 года возросли поставки на зарубежные рынки поликарбоновых кислот, удобрений, древесных плит, фанеры, мебели, рапсового масла и других продуктов.-0-