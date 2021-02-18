Экспорт резидентов СЭЗ "Минск" в 2020 году составил почти $1,5 млрд

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ "Минск" подведены итоги работы в 2020 году. Достигнут рост по многим основным показателям, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

По сравнению с 2019 годом экспорт резидентов СЭЗ "Минск" увеличился на 11% и составил $1468 млн. Выросло производство промышленной продукции на 15% (до Br4512 млн), выручка от реализации - на 20% (до Br4790 млн), инвестиции в основной капитал - на 19% (в сопоставимых ценах - до Br272 млн), прямые иностранные инвестиции на чистой основе - в 3,7 раза (до $68 млн).

Резиденты СЭЗ "Минск" сработали с чистой прибылью Br217,3 млн (Br233,6 млн в 2019 году). В бюджет и внебюджетные фонды уплачено Br397 млн налогов, сборов и платежей. Это на 18% больше, чем в 2019-м.

Среднемесячная заработная плата работников в организациях-резидентах СЭЗ выросла на 13% (до Br1517).

В 2020 году резидентами свободной экономической зоны на дополнительно введенные рабочие места приняты чуть более 1 тыс. человек. Среднесписочная численность работников компаний превысила 24,6 тыс.

"СЭЗ "Минск" будет и дальше развиваться через реализацию инвестпроектов как действующими, так и новыми резидентами. В перспективе - осуществление проектов в машиностроении, приборостроении и зеленых технологиях", - добавили в администрации свободной экономической зоны.

С учетом развития энергетической инфраструктуры к 2025 году ожидается привлечение порядка $380 млн инвестиций в основание эффективных производств и создание около 4 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

СЭЗ "Минск" работает с 2 марта 1998 года. За это время она способствовала привлечению более $2 млрд инвестиций, экспорту продукции собственного производства резидентами на сумму, превышающую $12 млрд, созданию свыше 26 тыс. новых рабочих мест. На территории СЭЗ построены и реконструированы 45 современных заводов, создана необходимая инженерная инфраструктура. Сегодня предприятия-резиденты СЭЗ "Минск" работают в различных сферах производства. Основные - машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.-0-