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30 марта 2020, 20:23

Экспорт сельхозпродукции Гомельской области в 2019 году вырос почти на 14%

Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания Гомельской области в 2019 году по сравнению с 2018-м вырос почти на 14%. Об этом доложил председатель облисполкома Геннадий Соловей на сессии областного Совета депутатов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году труженики АПК региона заработали более Br2,5 млрд. Предприятия мясомолочной отрасли произвели на 3,5% продукции больше в 2019 году, чем в 2018-м. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов за этот период вырос почти на 14%, расширена география поставок. Так, за рассматриваемый период ОАО "Милкавита" нарастило экспорт в Китай в 7 раз, Туровский молочный комбинат отгрузил первые партии сыров в Японию.

Климатические условия позволяют аграриям области расширять диапазон выращиваемых культур, ориентируясь на импортозамещение. К примеру, в регионе три года на научной основе занимаются выращиванием арбузов. Белорусский арбуз выращен по экотехнологии и стоит на 20% дешевле импортного.

По словам председателя облисполкома, уделяется пристальное внимание развитию материально-технической базы предприятий агросектора. При поддержке областного бюджета в 2019 году машинно-тракторный парк сельхозорганизаций региона пополнился почти на 2 тыс. единиц техники. В Рогачевском, Мозырском и Брагинском районах введены три молочно-товарные фермы на 1,8 тыс. голов дойного стада.

Геннадий Соловей подчеркнул, что сельское хозяйство - одна из стратегически важных отраслей, в которой нет мелочей. В частности, в связи с меняющимся климатом детально проработан вопрос об изменении структуры севооборота. "В нашем деле все взаимосвязано. Мы прекрасно понимаем: без растениеводства нет и животноводства", - сказал он.-0-

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Теги
АПК Гомельская область Гомельский облисполком продовольствие сельское хозяйство Соловей экспорт
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