Экспорт товаров Гродненской области в первом полугодии увеличился более чем на 30%

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область за 6 месяцев 2021 года нарастила экспорт товаров более чем на треть. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассматривают итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года.
"Регион сработал хорошо. Мы видим рост валового регионального продукта на 7,1%. Более чем на 4% увеличились поступления в бюджет, что в свою очередь позволило выполнить в полном объеме все социальные обязательства и профинансировать все планировавшиеся инфраструктурные проекты", - отметил Владимир Караник. Существенный вклад в рост ВРП внесли промышленность и сельское хозяйство, прирастали и другие сферы экономики региона.
Предприятия Гродненской области в первом полугодии серьезно нарастили экспорт товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 134%. Товары региона поставлялись в 90 стран. Объем экспорта составил около $1,2 млрд. Важно, что сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным в сумме около $500 млн.
"Основная задача сейчас не только проанализировать сделанное, но и сверить планы на будущее. При необходимости внести коррективы, чтобы драйверы экономики сохранили положительную динамику, а те отрасли и районы, где показатели ниже, смогли выйти на траекторию устойчивого роста", - подчеркнул Владимир Караник. Он обратил внимание, что последствия пандемии преодолевают отрасли, которых она коснулась больше всего. Например, в первом полугодии 2021 года, пусть скромный, но рост показала розничная торговля. Положительная динамика также наблюдается в сферах услуг и транспорта.-0-
Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассматривают итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года.
"Регион сработал хорошо. Мы видим рост валового регионального продукта на 7,1%. Более чем на 4% увеличились поступления в бюджет, что в свою очередь позволило выполнить в полном объеме все социальные обязательства и профинансировать все планировавшиеся инфраструктурные проекты", - отметил Владимир Караник. Существенный вклад в рост ВРП внесли промышленность и сельское хозяйство, прирастали и другие сферы экономики региона.
Предприятия Гродненской области в первом полугодии серьезно нарастили экспорт товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 134%. Товары региона поставлялись в 90 стран. Объем экспорта составил около $1,2 млрд. Важно, что сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным в сумме около $500 млн.
"Основная задача сейчас не только проанализировать сделанное, но и сверить планы на будущее. При необходимости внести коррективы, чтобы драйверы экономики сохранили положительную динамику, а те отрасли и районы, где показатели ниже, смогли выйти на траекторию устойчивого роста", - подчеркнул Владимир Караник. Он обратил внимание, что последствия пандемии преодолевают отрасли, которых она коснулась больше всего. Например, в первом полугодии 2021 года, пусть скромный, но рост показала розничная торговля. Положительная динамика также наблюдается в сферах услуг и транспорта.-0-