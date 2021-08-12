Экспорт товаров Гродненской области в первом полугодии увеличился более чем на 30%

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12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область за 6 месяцев 2021 года нарастила экспорт товаров более чем на треть. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.Сегодня на заседании Гродненского облисполкома рассматривают итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие 2021 года."Регион сработал хорошо. Мы видим рост валового регионального продукта на 7,1%. Более чем на 4% увеличились поступления в бюджет, что в свою очередь позволило выполнить в полном объеме все социальные обязательства и профинансировать все планировавшиеся инфраструктурные проекты", - отметил Владимир Караник. Существенный вклад в рост ВРП внесли промышленность и сельское хозяйство, прирастали и другие сферы экономики региона.Предприятия Гродненской области в первом полугодии серьезно нарастили экспорт товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 134%. Товары региона поставлялись в 90 стран. Объем экспорта составил около $1,2 млрд. Важно, что сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным в сумме около $500 млн."Основная задача сейчас не только проанализировать сделанное, но и сверить планы на будущее. При необходимости внести коррективы, чтобы драйверы экономики сохранили положительную динамику, а те отрасли и районы, где показатели ниже, смогли выйти на траекторию устойчивого роста", - подчеркнул Владимир Караник. Он обратил внимание, что последствия пандемии преодолевают отрасли, которых она коснулась больше всего. Например, в первом полугодии 2021 года, пусть скромный, но рост показала розничная торговля. Положительная динамика также наблюдается в сферах услуг и транспорта.-0-