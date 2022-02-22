Экспорт товаров резидентов СЭЗ "Минск" в прошлом году достиг рекордных $2 млрд

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров предприятий-резидентов свободной экономической зоны "Минск" в прошлом году достиг рекордных $2 млрд. Это на 38% больше, чем в 2020 году, сообщили БЕЛТА в СЭЗ.

Всего география охватила 85 стран. Основную часть экспорта резидентов составила продукция машиностроения, металлургии и деревообработки, а также электроника и бытовая техника.

Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительным в размере $421,2 млн и улучшилось по сравнению с предыдущим годом на $137 млн. Предприятия-резиденты СЭЗ в 2021 году произвели в полтора раза больше промышленной продукции, чем в 2020-м - на сумму Br6,7 млрд. Отмечается, что почти в полтора раза выросла выручка резидентов от реализации товаров, достигнув отметки Br7 млрд.

Компании СЭЗ сработали с прибылью: суммарная чистая прибыль возросла в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом и составила Br545,5 млн.

Инвестиции в основной капитал выросли на 43% (Br363,8 млн). Прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили $58,1 млн.

За 2021 год на предприятиях свободной экономической зоны "Минск" создано более тысячи рабочих мест. На 20% выросла среднемесячная заработная плата. Резиденты СЭЗ уплатили налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды на сумму Br497,5 млн, что на 27% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.-0-