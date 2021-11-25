Экспорт туристических услуг Гомельской области в январе-сентябре вырос на 41%

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экспорт туристических услуг Гомельской области в январе - сентябре этого года составил $6,2 млн, темп роста к аналогичному периоду 2020-го - 141%. Такие цифры привел сегодня на заседании Гомельского облисполкома начальник управления спорта и туризма Павел Старосветский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам, Павла Старосветского, по итогам года по экспорту туруслуг регион планирует выйти на цифру $7 млн.

Начальник управления подчеркнул и важность внутреннего туризма. "В Гомельской области ведется работа по развитию туристической отрасли, совершенствованию инфраструктуры, сервиса, продвижению", - сказал он.

Приоритетными видами туризма в регионе руководитель назвал культурно-познавательный, экологический, событийный и агротуризм. Развивается медицинский, спортивный, промышленный и охотничий.

Основной туристический маршрут юго-восточного региона - "Золотое кольцо Гомельщины". Он проходит по 9 населенным пунктам и включает 17 объектов туристической индустрии. В 2020 году в маршрут включен мемориальный комплекс Ола в Светлогорском районе.

"В целом же в Гомельской области разработаны и действуют более 185 основных туристических маршрутов", - уточнил руководитель. Он отметил положительную работу в этом направлении Речицкого, Светлогорского, Мозырского районов и Гомеля.

Говоря о развитии агроэкотуризма, Павел Старосветский проинформировал, что на начало ноября в области насчитывалось196 агроусадеб, в том числе на базе сельскохозяйственных организаций. Больше всего - в Гомельском, Речицком, Петриковском, Житковичском, Мозырском и Рогачевском районах.

Любители экологического туризма имеют возможность увидеть и уникальную природу области - в регионе более 180 экологических троп.

В области с 2020 года реализуется проект "Патриотический импульс" - внедряются маршруты военно-патриотической направленности среди различных групп населения. Основной акцент сделан на школьниках и молодежи. "Проект включает военно-патриотические маршруты "Вечной памятью живы…" (Светлогорский, Жлобинский районы), "Дорогой памяти" (Гомель), "По шагам истории Петриковщины". В октябре в проект включены дополнительные маршруты в Лоевском, Калинковичском и Гомельском районах", - уточнил начальник управления.

Он подчеркнул: важную роль для развития въездного и внутреннего туризма имеет современная инфраструктура - гостиницы, объекты общественного питания и т.д. "Ведется работа и по привлечению инвесторов в Гомельскую область. Сформированы 25 инвестиционных проектов", - добавил Павел Старосветский.

"Наша основная задача - использовать весь имеющийся потенциал, научиться преподносить, представлять наш качественный туристический продукт в качественной обертке с помощью различных ресурсов", - заключил начальник управления спорта и туризма.-0-